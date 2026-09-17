Kevés nyoma van a 2006 őszi kormányülések ma közzétett jegyzőkönyveiben annak, ami 20 évvel ezelőtt Budapest utcáin zajlott. A Tisza-kormány szerint Gyurcsány Ferencék a politikai válsággal való szembenézés helyett a reformterveikre koncentráltak. Horn Gábor úgy gondolja, nem volt más választásuk, mint folytatni, amit elkezdtek.
A Tisza párt elnöke kiemelte, Balatonőszöd neve összenőtt a hazugsággal, Kötcse neve pedig a cinizmussal.
Kurunczi Norbert rókákat ment. Ha kell, fizet a sérült egyedekért, állatorvoshoz viszi őket, magához veszi az elárvult almokat. A Rókales Alapítvánnyal küzd azért, hogy a dúvadként számontartott állatot ne lehessen állandóan vadászni, és hogy kiderüljön, a rókának csak a marketingje rossz.
Tovább bővítik a kísérő nélkül érkező kiskorú migránsokat befogadó fóti gyermekvédelmi központot és korábban bezárt gyermekotthonokat nyitnak újra, ha pedig szükséges, az őszödi kormányüdülőt is gyermekotthonná alakítják - nyilatkozta Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.