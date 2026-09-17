„Közvetlen hatása a jelen politikai folyamataira már nincs” – nyilvánosak a 2006 őszi kormányülések jegyzőkönyvei

Kevés nyoma van a 2006 őszi kormányülések ma közzétett jegyzőkönyveiben annak, ami 20 évvel ezelőtt Budapest utcáin zajlott. A Tisza-kormány szerint Gyurcsány Ferencék a politikai válsággal való szembenézés helyett a reformterveikre koncentráltak. Horn Gábor úgy gondolja, nem volt más választásuk, mint folytatni, amit elkezdtek.