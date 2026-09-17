Magyar Péter: bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát

vagyonnyilatkozat;vagyonosodás;NAV;Magyar Péter;

2026-09-17 16:07:00 CEST

Az eljárás a családtagokra is kiterjed - akár húsz évre is.

A kormány döntése értelmében bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójában csütörtökön. Magyar Péter hozzátette: a törvényjavaslatot haladéktalanul az Országgyűlés elé terjesztik.

A kormányfő úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztük nézték tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök milyen mesés vagyonokra tettek szert, fideszes és nem fideszes politikusok egyaránt. Mind láttuk és éreztük, hogy a legális fizetésük alapján ez a gazdagodás lehetetlen lett volna - tette hozzá.

Kiemelte: egy képviselői vagy miniszteri fizetésből nem lehet kastélyokra és mesés vagyonokra szert tenni, nem lehet cégbirodalmakat építeni. Nem lehet egyik évről a másikra százmilliós ingatlanok, cégek, befektetések és olyan életvitel tulajdonosává válni, amelynek semmi köze a bevallott jövedelemhez. Mégis megtették, mert megtehették. De ennek most vége - jelentette ki Magyar Péter.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette: vizsgálat alá vonhatják azokat is, akik most töltik be vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Esetükben az első megbízatástól számított két év elteltével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is megkezdi az ellenőrzést.

Magyar Péter elmondta: ha valaki a jelenlegi Országgyűlésből vagy kormányból lemond vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV, amelynek feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikus vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmével és a vagyonnyilatkozataival. A NAV a vizsgálata során mindent feltár majd: ingatlanokat, bankszámlákat, céges érdekeltségeket, biztosításokat, befektetéseket, eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít - ismertette a kormányfő.

„Mostantól vége annak a világnak, amikor fideszes politikusok cinikusan beírtak bármit a vagyonnyilatkozatukba, miközben mindenki látta, hogy a valós életvitelük és a papíron szereplő vagyon köszönőviszonyban sincs egymással”

- fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy a NAV a vagyongyarapodást akár húsz évre visszamenőleg is vizsgálhatja majd, a vizsgálat pedig kiterjed a hozzátartozók vagyonára is. Ha valaki úgy próbálta eltüntetni a vagyonát, hogy más személyre vagy cégre ruházta át, a NAV ezt a vagyonmegosztást is vizsgálni fogja.

Amennyiben az adóhatóság mindent rendben talál, akkor az eljárás lezárul, ha viszont azt látja, hogy a vagyon és az adózott jövedelem között olyan eltérés van, amely adófizetési mulasztásra vagy illegális jövedelemre utal, akkor tételes adóellenőrzést indít. Bűncselekmény gyanúja esetén pedig értesíti a NAV nyomozóhatóságát és jelzést küld a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, az ügyészségnek vagy a rendőrségnek - tette hozzá a kormányfő.

Magyar Péter úgy fogalmazott, a rendszer fontos része lesz a nyilvánosság és a transzparencia. Az adóhatóság havonta közzéteszi majd, hány ilyen vizsgálatot végzett, hány esetben merült fel bűncselekmény gyanúja és hány tételes adóellenőrzés indult. Ha egy politikusnál vagy korábbi kormányzati szereplőnél jogerősen legalább ötmillió forint adóhiányt állapítanak meg, akkor a neve, a tisztsége és a megállapított adóhiány is felkerül a NAV közzétételi listájára - mondta a miniszterelnök.

„Tudjuk jól, hogy sokan fogják támadni a vagyonosodási vizsgálat rendszerét. Sokan vannak, akiknek nem érdeke, hogy a súlyos közpénzlenyúlások napvilágra kerüljenek, ismerjük is őket jól. De hát támadják csak. Ez annak a jele lesz, hogy jó irányba indultunk el” - közölte a kormányfő.

Hozzátette, nem a bosszú a céljuk, hanem egy olyan Magyarország építése, ahol a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak: „a legkisebb faluban élő kétkezi munkásra éppúgy, mint az ország miniszterelnökére, ahol a becsületes munka újra érték, a közpénz szent, és a tetteknek vannak következményeik” - fogalmazott a Magyar Távirati Iroda (MTI) szerint.