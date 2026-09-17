Hirtelen szívleállás miatt hunyt el Deák Bill Gyula

gyász;Deák Bill Gyula;

2026-09-17 16:25:00 CEST

Egy rutinműtétet követően, a zalaegerszegi kórházban veszítette életét az énekes.

Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula - közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön a Magyar Távirati Iroda (MTI) megkeresésére.

Lupkovics Géza elmondta: az énekest mindössze két-három napig kezelték Zalaegerszegen, rutinműtétnek számító pacemaker-beültetést végeztek nála. A műtétet követő éjszaka azonban „számunkra is váratlanul” halt meg - fogalmazott a főorvos. Hozzátette: az énekes hirtelen szívhalál miatt hunyt el.

Hogy miért éppen Zalaegerszegen zajlott a gyógykezelés, arról Lupkovics Géza a család felhatalmazása nélkül nem kívánt beszélni.

A zenész halálhíre Facebook-oldalán jelent meg csütörtök reggel. A szöveg írói így fogalmaztak: „egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt".