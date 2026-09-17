Szabadlábra helyezték a Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottját

vesztegetés;Volánbusz;szabadlábra helyezés;

2026-09-17 21:32:00 CEST

Az illető neve egyelőre nem ismert. A döntésről pénteken ad bővebb tájékoztatást a bíróság.

Elutasította a Budai Központi Kerületi Bíróság az ügyészség letartóztatásra irányuló indítványát a Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottjával szemben, akit szabadlábra helyeztek - közölte Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője csütörtökön az MTI megkeresésére.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) csütörtök délelőtt közölte, hogy az önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában már öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, hármuk letartóztatását indítványozták.

A Budai Központi Kerületi Bíróság két gyanúsított Szivek Norbert és Jellinek Dániel - esetében helyt adott az ügyészségi indítványnak, és nem jogerős végzésével egy hónapra letartóztatta őket. A döntést a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye, valamint utóbbi esetében a bűnismétlés veszélyével indokolták.

A harmadik, meg nem nevezett gyanúsítottal kapcsolatban hozott döntésről a törvényszék péntekre ígért részletes tájékoztatást.

Délelőtti közleményében a KNYF kiemelte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt május 15. óta folytat önálló nyomozást, amely elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) folyamatban lévő, vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól.

Az NNI-nél a Volán-társaságokhoz köthető, tíz évvel ezelőtti illegális ügyletekkel kapcsolatban folyik eljárás hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt. Ennek a nyomozásnak nyolc gyanúsítottja van, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója.