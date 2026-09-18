Az EU újabb milliárdokkal támogatja Ukrajna rakéta- és drónbeszerzéseit

Európai Unió;Ukrajna;átutalás;ENSZ közgyűlés;katonai támogatás;Ursula von der Leyen;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-09-18 14:28:00 CEST

Andrius Kubilius, az Európai Unió védelmi biztosa megerősítette, hogy pénteken újabb részletet folyósítottak Kijevnek abból a 28,3 milliárd eurós uniós keretből, amelyet az idei évre Ukrajna védelmének támogatására különítettek el.

Ursula von der Leyen még csütörtök este közölte, hogy az EU újabb 3,3 milliárd eurót (mintegy 3,7 milliárd dollárt) folyósít Ukrajnának rakéták és drónok beszerzésére. A Bizottság elnöke előzőleg telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij elnökkel Ukrajna támogatásáról és az ENSZ-közgyűlés közelgő New York-i ülésszakáról.

Beszélgetésükre egy nappal azután került sor, hogy Von der Leyen megtartotta az Unió helyzetéről szóló éves beszédét az Európai Parlamentben.

„Mindent megteszünk, ami szükséges Ukrajna szuverenitásának védelme, lakosságának oltalmazása, valamint az igazságos és tartós béke biztosítása érdekében”

– írta X-bejegyzésében Andrius Kubilius.

A pénteki folyósítással Ukrajna eddig összesen 11,7 milliárd eurót (mintegy 13,4 milliárd dollárt) kapott meg a teljes támogatási összegből.

Az uniós támogatási hitelből származó forrásokat Ukrajna amerikai gyártmányú PAC–3 Patriot elfogórakéták beszerzésére is felhasználhatja, ezekre sürgősen szükség van az orosz ballisztikus rakétacsapások elleni védekezéshez – fűzte hozzá jelentésében a Kyiv Independent.

A mostani részlet kisebb annál a 4,7 milliárd eurós (5,5 milliárd dolláros) összegnél, amit Kubilius egy héttel korábban ígért. Ennek oka, amint azt az ukrán hírportálnak egy magas rangú uniós tisztségviselő korábban elmondta, a katonai felszerelésekre vonatkozó ukrán számlák és bizonylatok feldolgozásában bekövetkezett késedelem.

Zelenszkij és Von der Leyen telefonbeszélgetésükben megállapodtak abban is, hogy találkoznak az ENSZ-közgyűlés közelgő New York-i ülésszakának keretében – közölte az ukrán elnök a közösségi médiában.

„Részletesen megvitattuk az ukrán védelem finanszírozásának kérdését – mondta az elnök. – Dolgozunk a probléma megoldásán, és megállapodtunk abban, hogy találkozunk New Yorkban, a közgyűlés ülésszakának idején.”

A világszervezet 81. közgyűlése alkalmából szeptember 22. és 28. között New Yorkban, az ENSZ-székházban gyűlnek össze a világ vezetői. A tervek szerint Zelenszkij számos vezetővel találkozik majd az eseményen, s elképzelhető egy négyszemközti megbeszélés is közte és Donald Trump amerikai elnök között.

A beszélgetésről kiadott nyilatkozatában Von der Leyen jelezte: az ENSZ-közgyűlés ideje alatt arra fogja ösztönözni Kijev nem európai szövetségeseit, hogy fokozzák támogatásukat. „Üzenetem Ukrajna világszerte élő barátai számára egyszerű: Európa fokozza erőfeszítéseit. Most másoknak is növelniük kell a támogatásukat” – idézte szavait a Kyiv Independent.