Ukrán háborús regény nyerte az Egyesült Államok irodalmi békedíját

irodalom;identitás;orosz-ukrán háború;Dayton Literary Peace Prize;Sam Wachman;

2026-09-18 13:23:00 CEST

Sam Wachman The Sunflower Boys című első regénye kapta az idei Dayton Literary Peace Prize szépirodalmi díját. A két ukrán testvér menekülését elbeszélő könyv a háborút nem politikai vagy katonai nézőpontból, hanem egy tizenkét éves fiú tapasztalatain keresztül mutatja meg.

A 2022-es orosz invázió idején játszódó fejlődésregény főhőse a tizenkét éves Artem, aki édesanyjával és nyolcéves öccsével, Jurijjal él Csernyihivben. Miközben apjuk az Egyesült Államokban dolgozik, Artem a kamaszkor bizonytalanságaival, első szerelmével és saját identitásának felismerésével küzd. Február 24-én azonban robbanások rázzák meg a várost, a család otthona elpusztul, a két fiú pedig magára marad, és egyedül próbál biztonságba jutni a háborús Ukrajnán keresztül.

A The Sunflower Boys nem hadmozdulatokat és diplomáciai döntéseket elemez. A megszállást annak közvetlen, hétköznapi következményeiben ábrázolja:

hogyan válik egyik napról a másikra veszélyforrássá az otthon, miként kell egy gyereknek élelmet és menedéket keresnie, és hogyan kényszeríti a háború felnőtt szerepbe azt, akinek még saját személyiségét sem volt ideje megismerni.

Artem rajzolással próbálja értelmezni mindazt, amit maga körül lát, miközben öccsének védelméért is felelősséget vállal.

Az ukrán származású amerikai Sam Wachman korábban angolt tanított Ukrajnában, az orosz invázió után pedig ukrán menekülteket segített Németországban, Romániában és az Egyesült Államokban. A regényt részben azok a történetek ihlették, amelyeket egy romániai táborban dolgozva hallott ukrán gyerekektől. Első könyvét a kritika azért is méltatta, mert a háború pusztítását nem látványos történelmi tablóként, hanem egy család széthullásán és két gyermek kiszolgáltatottságán keresztül teszi átélhetővé.

Az Egyesült Államok egyetlen éves irodalmi békedíja

A Dayton Literary Peace Prize-t 2006-ban alapították, az 1995-ös daytoni békemegállapodás emlékére. Az Ohio állambeli városban folytatott tárgyalások vezettek a boszniai háború lezárásához. A díj abból a gondolatból született, hogy a konfliktusokat nemcsak diplomáciai egyezmények, hanem az egymás tapasztalatainak megértését segítő történetek is közelebb vihetik a megoldáshoz.

A szervezők szerint

ez az Egyesült Államok első és máig egyetlen olyan évente kiosztott irodalmi elismerése, amely kifejezetten azokat a könyveket jutalmazza, amelyek a békét, a társadalmi igazságosságot és a különböző kultúrák, népek, vallások vagy politikai nézetek közötti megértést szolgálják.

Külön díjazzák a szépirodalmi és a tényirodalmi műveket; a két győztes egyaránt tízezer dollárt kap.

A díj rangját nem elsősorban a pénzjutalom, hanem korábbi kitüntetettjeinek névsora adja. A szépirodalmi és tényirodalmi győztesek között szerepelt Junot Díaz, Marlon James, Viet Thanh Nguyen, Dave Eggers, Ta-Nehisi Coates és Alice Hoffman. A Richard C. Holbrooke amerikai diplomatáról elnevezett életműdíjat Elie Wiesel, Margaret Atwood, Louise Erdrich, Marilynne Robinson, John Irving, Jimmy Carter és Salman Rushdie is megkapta. Az idei életműdíjas Ann Patchett, a Bel Canto és A Holland-ház szerzője.

A 2026-os tényirodalmi díjat Kevin Sack Mother Emanuel: Two Centuries of Race, Resistance, and Forgiveness in One Charleston Church című munkája nyerte el. A könyv a charlestoni Emanuel AME-templom történetét követi végig a rabszolgaság korától a polgárjogi mozgalmon át a 2015-ös rasszista tömeggyilkosságig. A két kategória második helyezettje Charlotte McConaghy Wild Dark Shore, illetve Eve L. Ewing Original Sins című kötete lett; ők ötezer dolláros jutalomban részesülnek.

A The Sunflower Boys elismerése azt jelzi, hogy az ukrajnai háború már nemcsak politikai és történeti beszámolók, hanem a nemzetközi szépirodalom egyik meghatározó témájává is vált.

Wachman regénye arra tesz kísérletet, hogy az áldozatok nagy számai mögött egyetlen gyerek hangját, félelmét és felelősségét tegye hallhatóvá.