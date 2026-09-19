Róma új metróállomásai a föld alatti múlt múzeumaivá válnak

régészet;Olaszország;örökségvédelem;metróépítés;

2026-09-19 16:26:00 CEST

Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be: az olasz főváros földalatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá is válik.

Rómában szinte lehetetlen úgy a mélyre ásni, hogy az ember ne találkozzon a múlttal. Egy új csatorna, alapozás vagy metróalagút könnyen római kori falakba, temetkezési helyekbe, vízvezetékekbe vagy egykori lakóházak maradványaiba ütközhet. Sokáig ez elsősorban a városfejlesztés egyik legnagyobb nehézségének számított: minden jelentősebb beruházásnál számolni kellett azzal, hogy a régészek előbb-utóbb megállítják a munkagépeket. A C metróvonal építésénél azonban ebből a kényszerből új kulturális modell született. A feltárt emlékek egy része nem raktárba vagy külön múzeumba került, hanem magukba az állomásokba. Az utazás így szó szerint rétegeken keresztül vezet a jelenből az ókorba.

A módszer első nagy bemutatóhelye a San Giovanni állomás lett, amely 2018-ban nyílt meg. Az építkezés során mintegy 3000 négyzetméternyi területet tártak fel, helyenként 15-18 méteres mélységig. A régészek egy kiterjedt mezőgazdasági birtok nyomaira bukkantak, amelynek a használata a Krisztus előtti harmadik századig nyúlik vissza. A legnagyobb lelet egy körülbelül 35-ször 70 méteres, több mint négymillió liter víz befogadására alkalmas medence volt. A környék vízgazdálkodása, termesztési árkai és használati tárgyai arról mesélnek, hogy a mai sűrű városszövet helyén egykor gazdaságok működtek.

Az állomás kiállításán „az őszibarack érkezése” is külön témát kapott: a gyümölcs a római császárkor idején még keleti újdonságnak számított.

San Giovanni azért vált fontossá a városi muzeológia szempontjából, mert az ásatás eredményeit nem különítették el az utasforgalomtól. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen feltárt tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgólépcsőkön, időben is visszafelé jut.

Mi az az archeostazione?

Az olasz kifejezés olyan metróállomást jelöl, amelynek a kialakításába beépítik az építkezés során feltárt régészeti emlékeket. A modell lényege, hogy a leleteket lehetőség szerint eredeti környezetükhöz közel mutatják be, és a kiállítás az utasforgalom részévé válik. Rómában San Giovanni volt az első ilyen állomás, majd a Porta Metronia és a Colosseo–Fori Imperiali követte. A C vonal további belvárosi szakaszain újabb múzeumi megállók készülnek.

A 2025 decemberében megnyílt Porta Metronia még látványosabban folytatja ezt a gondolatot. Itt egy római katonai komplexum maradványai kerültek elő, több mint harminc helyiséggel, mozaikpadlókkal és festett falakkal. A feltárások egy kaszárnyához és a hozzá kapcsolódó parancsnoki épülethez vezettek; az ókori struktúrák egy részét eredeti helyzetükhöz igazodva helyezték vissza az állomás múzeumi terébe. Több mint ötszáz négyzetméternyi ókori épületmaradványt tártak fel, mellettük száznál több kisebb tárgyat. A látogató üvegfelületeken keresztül pillanthat be a hajdani katonai terekbe, miközben néhány méterrel odébb a szerelvények érkeznek.

A Porta Metroniánál alkalmazott megoldás jól mutatja, mennyit változott Róma viszonya saját föld alatti örökségéhez. A régészet itt nem a modern város ellentéte, hanem az építészet egyik alapanyaga. A tervezőknek már a munkák során számolniuk kellett azzal, hogy az előkerülő falakat, padlókat és tárgyakat miként lehet majd bemutatni. Az állomás egyszerre működik közlekedési csomópontként és régészeti térként, amelyet olyanok is látnak, akik eredetileg egyáltalán nem múzeumba indultak.

A szintén 2025 decemberében megnyílt Colosseo–Fori Imperiali már a fekvése miatt is különleges. A négy föld alatti szinten kialakított megálló közvetlenül a Colosseum és a császárfórumok mellett fekszik, s összekapcsolja a C vonalat a régebbi B metróval. Az építkezés folyamán ismét jelentős ókori maradványok kerültek elő. A múzeumi útvonal az állomás bejáratától a peronokig kíséri végig az utast, miközben edények, épületmaradványok, rekonstrukciók és digitális bemutatók érzékeltetik, hogyan változott a terület az évszázadok során.

Az ásatások egyik legérdekesebb eredménye egy nagy méretű, kör alaprajzú építmény volt, amelyet valószínűleg vízhez kapcsolódó létesítményként használtak. Előkerült egy magánfürdő, balneum is, amelynek egyes részeit restaurálták. Az ókori Rómában a fürdés a mindennapi élet fontos része volt, a kisebb, magántulajdonú fürdők pedig a tehetősebb háztartások életmódjáról árulkodnak. A Colosseumnál ma a turista néhány perc alatt két Rómát lát: odafent a birodalom legismertebb amfiteátrumát, odalent azokat az apróbb, hétköznapibb tereket, amelyekben az egykori város lakói éltek.

Ezek az állomások kulturális szempontból azért különlegesek, mert feloldják a hagyományos múzeum és a városi tér közötti határt. A régészeti anyag a napi útvonal részévé válik: egy iskolába tartó római diák ugyanúgy elhalad az ókori falak mellett, mint a munkába tartó ingázó vagy a Colosseumhoz érkező turista. Az örökség így kevésbé ünnepélyes, ugyanakkor sokkal közvetlenebb módon van jelen a város életében.

A következő nagy vállalkozás a Piazza Venezia alatt készül. Ez a történelmi központ egyik legsűrűbb régészeti területe, ahol szinte minden méter újabb korszakot rejt. A kivitelezés 2023-ban kezdődött, és az állomás befejezését jelenleg 2033-ra tervezik. (A mostani hivatalos ütemezés ugyanakkor 2033 harmadik negyedévére teszi az építkezés végét, egy 2026-os számvevőszéki állapotjelentés szerint pedig az ATAC-forgalom csak 2034 első negyedében indulhat.) A Venezia is teljes értékű régészeti állomás lesz: az építés közben előkerülő emlékek számára kiállítótereket alakítanak ki,

az állomást pedig föld alatti összeköttetés kapcsolja majd többek között a Palazzo Veneziához, a Vittorianóhoz és a császárfórumok régészeti területéhez.

Innen a C vonal továbbhalad a Tiberis irányába. 2026 februárjában megkezdődtek a Chiesa Nuova, a Piazza Pia–Castel Sant’Angelo, az Ottaviano és a Mazzini állomás munkálatai, júliusban pedig az Auditorium és a Farnesina építése is elindult. Chiesa Nuova és a Piazza Pia–Castel Sant’Angelo szintén régészeti bemutatóhelyet kap. A jelenlegi tervek szerint a vonal új, mintegy hét kilométeres szakasza hat állomással éri majd el a Farnesina térségét.

A teljes program a harmincas évek második feléig húzódhat, miközben az új állomások építése további régészeti meglepetéseket ígér. Rómában ugyanis nincs olyan pontos térkép, amely előre megmondaná, mi fekszik húsz vagy harminc méterrel az utca szintje alatt. Az építők ezért minden szakaszon egyszerre dolgoznak mérnöki és régészeti problémán.