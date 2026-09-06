Metró4: végállomás, választás

A kezdeti komoly gondok után már problémamentesen folyik a 4-es metró szerelvényeinek, illetve a vonal biztosító - és irányítórendszerének összehangolt tesztje: mivel az előírt 150 ezer kilométeres próbafutásból már 145 ezret teljesítettek a szerelvények, így az eredeti tervek szerint várhatóan átadhatják még az április 6-i választás előtt a metróvonalat. Eközben a hírek szerint a 3-as metró elöregedett kocsijainak cseréjéről tárgyalt Oroszországban Kocsis István volt BKV-vezér, az MVM-ügy gyanúsítottja.