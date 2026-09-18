Orbán Viktor sokadszorra hirdette meg nemzeti ellenállását Magyar Péter ellen, akit szerinte nem is szabad komolyan venni

harc;Orbán Viktor;fenyegetés;Kötcse;bukás;ellenállás;hatalomátvétel;Magyar Péter;

2026-09-18 14:55:00 CEST

A volt kormányfő szinte a Tisza-kormány megalakulás óta harcot hirdet, de most aztán vége lett a türelmének. Mindezt még múlt szombaton Kötcsén vallotta meg híveinek, és beszédét elsőszámú igeforrása, a szélsőjobboldali Vadhajtások hozta nyilvánosságra.

Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt, harcolni kell – jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának kötcsei találkozóján mondott beszédében a Vadhajtások Youtube-csatornáján pénteken reggel nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján. Orbán Viktor a szeptember 12-én tartott rendezvényen azt mondta, a nemzeti ellenállás vezető ereje ma a Fidesz, és úgy látom, hogy az is marad. A volt miniszterelnök, júliusi tusnádfürdői beszédében, és korábbi nyilatkozataiban is ellenállást, azelőtt védvonalat hirdetett, és semmi jelét nem mutatta a méltányosságnak, türelemnek vagy egyoldalú gesztusnak.

Kötcsén azt hangsúlyozta, csak náluk van meg a szükséges tudás, szervezettség, erőforrás, vezetés, parlamenti jelenlét. Kijelentette, a Fidesznek az a dolga, hogy támogasson mindenkit, aki hajlandó felemelni a hangját az önkény ellen, és hajlandó harcolni, még a baloldalt is ideértve. Hozzátette: tilos olyat támogatni, aki egy másik jobboldali csoport ellen lép fel, mert annak tevékenysége kártékony, de a pártot vagy mozgalmat nem nevezte meg. Így nem tudni, hogy a Mi Hazánkra vagy a Fideszen belül szervezkedő Polgári Demokratákra gondolt-e.

Közös ügyek, közös nyelv, kölcsönös lojalitás, egységes nemzeti tábor, a kormány szembesítése a valósággal, az új kommunista rendszer valódi természetének felrajzolása – sorolta az ősz feladatait mintegy egyórás beszédében a Fidesz elnöke. Szerinte ha nem történik csoda, a gazdaság falnak megy, és az elgondoltnál gyorsabb lesz a kormány dezintegrációja, nekik pedig készen kell állniuk erre a helyzetre. Igaz, ezt korábban a falevelek lehullásához igazította, de most feladatként a kormányra kerülést említve, hét pontban foglalta össze az ehhez szükséges lépéseket. Orbán szerint a romeltakarítás és a leltárkészítés feladatával nagyjából végeztek.

Most rendszerük és annak a jobboldali szavazók körében betöltött szerepének megszilárdítása következik, ezt követően pedig meg kell szerezniük a társadalmi többséget. – Ettől nagyon messze vagyunk – mondta azonban, jelezve, erre akkor van esély, ha több az elégedetlenkedő, mint az elégedett.

Utolsó lépésnek mindezek szavazattöbbségbe fordítását tartja. A Tisza-kormányt inkompetensnek nevezte, szerinte a gazdaság lebénult. Kapitány Istvánra utalva közölte, a magyar gazdaság élén egy makrogazdasággal soha nem foglalkozó energiakereskedő áll. Míg Kármán András pénzügyminiszterrel – ahogy fogalmazott – nagyon jól lehet beszélgetni, de egy gyenge vezető, oda-vissza törlik fel vele a padlót. A gazdaság további megrendülését várja.

A beszéd többi részében a bukott kormányfő elővette a régi szlogeneket, hogy míg ők a szuverén államot, addig a Tisza gyarmatot csinál Magyarországból.

- A valóság a jobboldal szövetségese, megszűnt az a hagyomány, hogy a kormányfő a meghatározás szerint komoly ember. A miniszterelnököt nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél - mondta, hozzátéve, nem Magyar Péter szavainak van jelentősége, hanem annak, ami történik.

A korábban kiszivárgott beszédrészletekből ismert, hogy Orbán azt állította, a jobboldal mindig is mozaikközösség volt, és olyan vezetőt keresett, aki össze tudta ezeket az elemeket úgy illeszteni, hogy abból győzelem szülessen. Itt nyilván magára gondolhatott, de a vereség okairól szólva azt mondta: nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ, sem a stratégia, sem a taktika, sem a kommunikáció, sem a technológia szintjén. Utóbbinál azt találta hibának korábbi választásokon megszokott rövid helyett hosszú országjárós kampányba küldték a miniszterelnököt, hozzátéve, a digitális polgári körök hatékonysága elmaradt a rivális online jelenlétéétől.

Végül Orbán Viktor megismételte durva fenyegetését az általa ÁVH-ként említett Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) kapcsán. – Világossá kell tenni, hogy a politikusokat nem lehet az új intézmény felállításáért felelőssé tenni, de aki oda bement és döntéseket hozott, büntetőjogi és pénzügyi felelősséggel tartozik, és a felelősségre vonást nem tudja elkerülni.