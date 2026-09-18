Több mint 10 milliárdos kár érte a Volánbuszt, a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjét 2015 és 2018 között

MÁV;Volán;Volánbusz;hűtlen kezelés gyanúja;büntetőügy;

2026-09-18 15:27:00 CEST

A kár megtérítése érdekében minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek, továbbá maradéktalanul együttműködnek a nyomozó- és vádhatósággal.

A több mint 10 milliárd forintos kár megtérítéséért tesz jogi lépéseket a VOLÁN-csoport, illetve a jelenlegi Magyar Államvasutak (MÁV)-csoport társaságai - közölte pénteken a közlekedési cég.

Mint írták, a Volánbuszt és jogelődjeit érintő nyomozás 2015 és 2018 között létrejött és teljesített jogviszonyokkal összefüggő ügyeket vizsgál.

A MÁV-csoport azt állítja, hogy a vizsgált jogviszonyok gyaníthatóan csalárdak voltak, és az ügycsoport 10 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozott a cégcsoportnak, közvetetten pedig az államnak. A társaság későbbi menedzsmentje érzékelte, hogy a korábbi időszakban szövevényes és valószínűsíthetően a jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok jöttek létre, ezért felmondta az érintett szerződéseket, felfüggesztette a kifizetéseket és jogi lépéseket tett. A közlemény szerint ezek nyomán polgári peres és büntetőeljárások indultak.

A VOLÁN-csoport és a MÁV-csoport érintett társaságai azt közölték, hogy minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek a több mint 10 milliárd forintos kár megtérítése érdekében, és maradéktalanul együttműködnek a nyomozó- és vádhatósággal.

A folyamatban lévő ügyek további részleteiről a társaság a nyomozás érdekeire hivatkozva nem tud és nem is kíván további felvilágosítást adni.