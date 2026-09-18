Kormányzati sajtótájékoztató: véget vetnek a politikus sportvezetők korának, jön a zöldőrség, beindul a gyermekvédelmi krízisprogram

sajtótájékoztató;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-09-18 11:20:00 CEST

Magyar Péter miniszterelnök felsorolta, hogy a már eddig lemondottakon kívül nem lehet sportvezető a jövőben Szijjártó Péter, a Honvéd, Kubatov Gábor, a Ferencváros és Deutsch Tamás, az MTK elnöke sem. A kormány döntött a gyermekvédelem 9,5 milliárd forintos krízisprogramjának a részleteiről is.

Szigorú összeférhetetlenség szabályokat vezet be a sportban a kormány – jelentette be a pénteki kormányzati tájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, hogy a sportból az elmúlt 16 évben politikai befolyási övezet lett, fideszes hűbérbirtokként működtek a sportági a szakszövetségek. – Bevezetjük a személyi összeférhetetlenséget, valamint azt, hogy négy éves kizárás jöhet a támogatásból, ha azok felhasználásánál súlyos szabálytalanságokat tárnak fel az adott egyesületnél vagy szövetségnél – ismertette a kormányfő.

Amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és állami tulajdonú cég vezetője nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500 főnél több igazolt sportolót foglakoztató sportszervezetben. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy a fideszes sportvezetők egy része már távozott, így Németh Szilárd a birkózást, Lázár János a teniszt, Kósa Lajos a korcsolyázókat, Szűcs Lajos a horgászokat, Semjén Zsolt a vadászokat összefogó szervezetek éléről. Megemlítette, hogy ma még Szijjártó Péter a Honvéd, Kubatov Gábor „megbukott autónepper” a Ferencváros, Deutsch Tamás az MTK elnöke, de ezek a szabályok hamarosan hatályba lépnek.

A legutóbbi kormányülésen hozott határozatok közül Magyar Éva kormányszóvivő ismertette, hogy a 2027. január 1-jével felálló Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóságon belül

létrejön a gyors beavatkozású, 50 fős létszámú Zöldőrség, amely állatbántalmazással, illegális hulladéklerakással, erdőkárosítással, illegális kútfúrásokkal és a kutyaviadalok rendezésével szemben is felléphet.

Az új főhatóság környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, géntechnológiai, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el, valamint országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és akkumulátorhulladék-kezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást. A főhatóságot létrehozó törvényről a kormány társadalmi egyeztetést indít.

A kormányszóvivő ismertette azt is, hogy hatmilliárd forint közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forint pedig fejlesztésekre jut abból a 9,5 milliárd forintból, melyet a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére fordít a kormány.

Új krízisellátás indul 80 gyerek számára, ide kerülnek átmenetileg azok a gyerekek, akik rendszeresen megszöknek, vagy tartósan szökésben vannak, súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdenek.

A kormány több szakemberrel és intenzívebb szakmai támogatással megerősít 15 speciális gyermekotthont, ahol 120 gyermek kaphat segítséget. A kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére külön program indul, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatást kapnak, korszerűsödnek az informatikai rendszerek, csökken az adminisztráció, fejlődik az eszköz és gépjárműpark.

November 30-áig megkapják az arra jogosultak az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forint értékű utalvány formájában érkező részét – közölte Magyar Éva. Elmondta, az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, továbbá fejlesztő játékokra. Az utalványt olyan címletekben kézbesíti a posta, hogy egyenlően lehessen megosztani a gyermeket felváltva gondozó szülők között. A kormány döntött arról is, hogy pótlólag megkaphassák a támogatás első részletét azok is, akikhez eddig nem jutott el adminisztrációs hiba miatt. A Pénzügyminisztérium adatai szerint 6642 ilyen jogosult van.