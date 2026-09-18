Balásy Gyula cége szerint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség tartozása miatt nem tudják kifizetni az alvállalkozókat

tartozás;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-09-18 21:30:00 CEST

Azt állítják, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség több már megvalósult rendezvény teljesítését vitatja, ezért azok ellenértékét sem fizette meg.

A Lounge Event Kft. szerint azért maradtak el egyes alvállalkozói kifizetések, mert a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség több már lezajlott rendezvény esetében vitatja a társaság és ezen keresztül az alvállalkozók teljesítését, ezért azok ellenértékét nem fizette meg - írja a Telex a Balásy Gyula-féle cég közleménye alapján.

A társaság azt állítja, hogy a kialakult körbetartozás rendezéséhez az is szükséges, hogy a vele szemben fennálló tartozásokat rendezzék.

A tájékoztatást azután adták ki, hogy a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége kizárta tagjai közül a Lounge Eventet. A cég azt írta, évek óta a szövetség tagja volt, és az egyik legmagasabb tagsági díjat fizette, korábbi szakmai gyakorlatával kapcsolatban pedig nem kapott kritikát a szervezet elnökségétől. A Lounge Event azt is elismerte, hogy több szövetségi tag felé tartozása van.

A társaság szerint az állam közben az alvállalkozói teljesítéseket is vizsgálja, ezért a Lounge Event is vitatja az érintett teljesítéseket. A cég azt kifogásolta, hogy a szövetség nem lépett fel annak érdekében, hogy a projektek ellenértéke eljusson hozzájuk, majd rajtuk keresztül az alvállalkozókhoz. Közlésük szerint továbbra is valamennyi jogos alvállalkozói követelés rendezésén dolgoznak.

Mint lapunk korábban beszámolt róla, a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport helyzete tavasszal vált bizonytalanná, miután több cégének bankszámláit zárolták, az üzletember pedig május elején felajánlotta rendezvényszervezéssel, kommunikációval és médiával foglalkozó vállalkozásait az államnak. Május végén már mintegy 300 millió forintos, alvállalkozókkal szembeni tartozásról lehetett tudni, miközben a cégcsoport a budapesti Bajnokok Ligája-döntő lebonyolításában is részt vett.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június 23-án azonnali hatállyal felmondta a Lounge Eventtel, a New Land Mediával és a Lounge Designnal kötött keretszerződéseket, arra hivatkozva, hogy a cégek működésével kapcsolatos körülmények és a teljesítés kockázatai miatt nem látta biztosítottnak a megállapodások folytatását. A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének elnöke szeptember elején már arról beszélt lapunknak, hogy a tagszervezetek jelzései alapján mintegy 3,5 milliárd forintnyi kifizetetlen számla halmozódott fel, és a piacon az építőiparhoz hasonló körbetartozás alakult ki.