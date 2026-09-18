Kátai-Németh Vilmos: Nem von el pénzt Csepeltől az állam

Csepel;források;Borbély Lénárd;Kátai-Németh Vilmos;

2026-09-18 21:55:00 CEST

A politikus állítása szerint maga az önkormányzat jelezte, hogy elegendő lesz kevesebb pénz a feladatellátásra.

Nem önkényesen vont el 226 millió forintot Csepeltől a kormány; az önkormányzat jelzett alacsonyabb várható kiadásokat a Pénzügyminisztériumnak, ezért változott a támogatás összege - közölte a szociális és családügyi miniszter, a XXI. kerület országgyűlési képviselője pénteken a Facebook-oldalán közzétett videóban a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Kátai-Németh Vilmos a kerület független polgármesterének, Borbély Lénárdnak egy korábbi posztjára reagált, amelyben a kerületvezető azt írta: levélben fordult a pénzügyminiszterhez, mert szeretnének magyarázatot kapni arra, mi indokolta, hogy miniszteri döntéssel közel 226 millió forint állami támogatást vontak el Csepeltől.

A a szociális és családügyi miniszter pénteken azt mondta: Csepel önkormányzata májusban maga jelezte a Pénzügyminisztérium felé, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetési feladatokra pedig több mint 400 millió forinttal kevesebb kiadással számol, mint tavaly. Ehhez igazodott az állami finanszírozás is: a bölcsődéknél az állami támogatás a feladatok 99 százalékát fedezi, a gyermekétkeztetésnél pedig a támogatási arány nem romlott, hanem valamelyest javult is - tette hozzá.

„Vagyis nem arról van szó, hogy az állam ugyanazokra a feladatokra hirtelen kevesebb pénzt ad. Csepel jelentett alacsonyabb várható kiadásokat, és ezért módosult a támogatás összege”

- közölte Kátai-Németh Vilmos.