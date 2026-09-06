Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump támogatottsága

mélypont;közvélemény-kutatás;támogatottság;Donald Trump;

2026-09-06 21:40:00 CEST

Még a republikánus szavazók körében is zuhan az amerikai elnök népszerűsége, sokak szerint Trump a párt esélyeit is rontja a novemberben esedékes időközi kongresszusi választásokon.

A Financial Times vasárnap ismertetett friss felmérése szerint rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága. A reprezentatív vizsgálat szerint - amelyet a brit üzleti napilap megbízásából a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató végzett el 1914 bejegyzett amerikai választó bevonásával - az amerikaiak alig 33 százaléka elégedett Trump elnöki tevékenységével.

Ez az eddigi legalacsonyabb támogatottsági szint ezeknek a felméréseknek a kezdete óta, ráadásul egyetlen hónap alatt 3 százalékponttal csökkent az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya - hangsúlyozza online kiadásában közölt ismertetésében a Financial Times.

A Focaldata adatai szerint Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken; májusban még a párt híveinek 81 százaléka ítélte meg kedvezően az elnök tevékenységét, arányuk azonban a vasárnap ismertetett friss felmérés szerint azóta 72 százalékra csökkent. A cég hangsúlyozza, hogy a republikánus szavazók táborában sem volt még soha ilyen alacsony Donald Trump támogatottsága.

A Demokrata Párt választóinak körében a májusi 7 százalékról alig 4 százalékra, a független - vagyis a két nagy párt egyikénél sem bejegyzett - szavazók között 32 százalékról 26 százalékra süllyedt a republikánus párti elnököt támogatók aránya. A válaszadók nagy többsége kifogásolja Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit.

A felmérésbe bevont összes amerikai szavazó csaknem kétharmada adott kifejezést annak a véleményének, hogy az amerikai gazdaság rossz irányba tart, 57 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy személyes anyagi helyzete romlott Trump elnöki időszakának kezdete óta. A republikánus választók 53 százaléka elégedetten szólt Trump gazdaságpolitikájáról, de ez az arány is 8 százalékponttal zuhant egyetlen hónap alatt - áll a vasárnap ismertetett FT/Focaldata-felmérésben.

A Financial Times megjegyzi, hogy a legnagyobb amerikai autós érdekképviseleti szervezet, az AAA adatai szerint a hétvégén 5,85 dolláros rekordra emelkedett a dízelüzemanyag gallononkénti (3,78 liter) átlagára az Egyesült Államokban, mindeközben pedig az amerikai elnök úgy tűnik, képtelen véget vetni az általa indított iráni háborúnak, amely az elmúlt fél évben az amerikai hitelfelvételi költségek, valamint az üzemanyag- és fogyasztási cikkek árának markáns emelkedéséhez vezetett.

A kereskedelempolitikára vonatkozó kérdésre a vizsgálatban részes regisztrált szavazók 56 százaléka - a teljes átlagon belül a republikánus választók egyharmada - mondta azt, hogy nem támogatja az elnök által mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai importra bevezetett 50 százalékos vámot.

A novemberben esedékes félidős amerikai kongresszusi választásokkal kapcsolatban a felmérésbe bevont választók 46 százaléka vélekedett úgy, hogy Trump személye rontja a republikánus jelöltek győzelmi esélyeit, és csak 21 százalék gondolja úgy, hogy az elnök tevékenysége megkönnyíti a republikánusok bejutását a törvényhozásba. Az átlagon belül még a republikánus szavazók 30 százaléka is úgy nyilatkozott, hogy Trump miatt a párt jelöltjei kisebb eséllyel indulnak a novemberi időközi kongresszusi választásokon.