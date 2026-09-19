Autista gyerekeknek alapított iskolát Giggs

jótékonyság;zene;autizmus;rapper;Giggs;

2026-09-19 10:38:00 CEST

Saját családjának küzdelmei késztették cselekvésre a londoni rappert: három idősebb gyermeke autista, egyik fiának diagnózisáért és megfelelő iskolai ellátásáért pedig hosszú ideig kellett harcolnia. A Giggs közreműködésével létrehozott intézmény oktatást, terápiát és helyben elérhető szakértői vizsgálatokat kínál majd neurodivergens fiataloknak.

Giggs londoni rapper az OMG Foundation oktatási alapítvánnyal közösen hozta létre a St James House nevű szakiskolát és vizsgálóközpontot az angliai Gravesendben. A korábbi irodaépületből kialakított intézmény hetvenöt, sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő vagy a hagyományos iskolarendszerből kiszorult középiskolás korú diáknak kínál majd helyet.

A központ létrehozásának közvetlen előzménye Giggs hétéves fiának története volt. A zenész elmondása szerint Israel autizmusát hosszú ideig nem sikerült hivatalosan diagnosztizáltatni, ezért a gyermek nem kapta meg a számára szükséges pedagógiai és terápiás támogatást. Giggs tavaly a BBC Newsnight című műsorában is bírálta a brit sajátos nevelési igényű gyerekeket ellátó rendszer hiányosságait; fia másnap megkapta a segítséghez szükséges oktatási, egészségügyi és gondozási tervet.

A rappernek négy gyermeke van, három idősebb gyermeke autista. Legidősebb fia, az ML művésznéven dolgozó zenész már kamaszkorában megkapta a diagnózist. Apa és fia tavaly Own Motion címmel közös dalt készített arról, miként jutott el a fiatal előadó a szégyenérzettől saját autizmusának elfogadásáig.

Később Giggs is megtudta, hogy évekkel korábban nála ugyancsak autizmust állapítottak meg. A vizsgálatot azonban félbeszakította, az eredményről pedig nem értesült; csak egy évtized múltán, egészségügyi dokumentumainak áttekintésekor szembesült a diagnózissal. Saját és gyermekei tapasztalatai győzték meg arról, hogy az iskola mellett olyan helyre is szükség van, ahol a családok egyértelmű és gyors szakértői segítséget kaphatnak.

A St James House vizsgálóközpontja szeptemberben kezdte meg működését, az iskola pedig várhatóan januárban nyílik meg. Oktatási pszichológusok, foglalkoztató terapeuták, valamint beszéd- és nyelvi fejlesztéssel foglalkozó szakemberek dolgoznak majd benne.

Az intézményt Frances Akinde, a neurodivergens gyerekek oktatásának szakértője vezeti; a programban a művészet- és zeneterápiának is fontos szerepet szánnak.

A működés elindításához 930 ezer fontot kell összegyűjteni. Giggs jótékonysági árverést szervezett, amelyhez Damien Hirst hét alkotást ajánlott fel, de Stephen Fry, Ed Sheeran, Robbie Williams és Dynamo bűvész is csatlakozott a kezdeményezéshez – írja a The Guardian.

A rapper azt szeretné, hogy az intézmény ne hiányosságok soraként tekintsen az autizmusra és az ADHD-ra. Az X-Men képregények Xavier professzorának iskolájához hasonló helyet képzel el:

olyat, ahol a neurodivergens gyerekek felismerhetik különleges képességeiket, és megtanulhatják azokat használni.

Giggs – polgári nevén Nathaniel Thompson – a dél-londoni Peckhamből indult brit rapper, a brit utcai rap egyik meghatározó alakja. A szélesebb közönség a Talkin’ da Hardest című számmal ismerte meg, első nagylemeze, a Walk in da Park 2008-ban jelent meg; később Drake-kel és Ed Sheerannel is dolgozott.

Jellegzetes, mély hangja és szikár előadásmódja mellett pályáját az is meghatározta, hogy következetesen beszélt a dél-londoni közösségek tapasztalatairól, a kiszolgáltatottságról és a családi felelősségről. Ez utóbbi áll a 2025-ös, hivatalos videóval is megjelent 11th of May középpontjában: a személyes számvetésben gyermekeiről, életútjáról és arról rappel, milyen örökséget szeretne hátrahagyni.