Megtorlással fenyegetik a Velencében díjazott iráni színésznőt

női egyenjogúság;Velencei Nemzetközi Filmfesztivál;Laleh Marzban;

2026-09-19 10:12:00 CEST

Laleh Marzban az iráni nőknek ajánlotta a Velencei Filmfesztiválon elnyert díját. Hazájának állami szervei és kormányközeli médiumai azóta elítélik a beszédét, egyes megszólalók pedig azt követelik, hogy tiltsák el a munkától, vagy ne engedjék visszatérni Iránba.

Laleh Marzban a Velencei Filmfesztivál Orizzonti-szekciójában kapta meg a legjobb színésznőnek járó díjat Mohsen Gharaei Falling House című filmjében nyújtott alakításáért. Az iráni színésznő a díját azoknak a hazájában élő nőknek ajánlotta, akik – mint fogalmazott – „a szabadság legkisebb mértékéért is a legnagyobb árat fizették”. Fárszi nyelvű beszédében azt mondta: az irániak életük egyik legnehezebb időszakát élik, de nem szabad elveszíteniük a reményt.

A Falling House három nőnemzedék történetén keresztül mutatja be egy patriarchális családi rend erőszakos fenntartását. Marzban a húszas éveiben járó Ensit alakítja, aki közli családjával, hogy Törökországban szeretne modellként dolgozni. Apja válaszul bezárja őt és a család többi nőtagját a szobájukba. A film így a családi fogság történetét a nők önrendelkezéséért folytatott küzdelemmel kapcsolja össze.

Marzban velencei beszédét szeptember 17-én az iráni Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsa is elítélte – írja a The Guardian. A testület szerint a színésznő egyoldalú képet festett az iráni társadalomról, és az ország nőit a nyugati világ által elvárt sztereotípiák szerint ábrázolta.

A nyilatkozatot összehangoltnak tűnő támadások követték az állami és államközeli médiában. Egyes szereplők Marzban szakmai megbüntetését, illetve iráni munkavállalásának megakadályozását sürgették; az egyik hírügynökség pedig azt követelte a kulturális minisztériumtól, hogy a színésznőt ne engedjék visszatérni az országba. Arról egyelőre nincs megerősített információ, indult-e ellene hivatalos eljárás.

Marzban már a film velencei bemutatója után arról beszélt, hogy iráni nőként és művészként egyszerre csak kis lépéseket tehet céljai felé. Saját szerepvállalását ilyen lépésnek nevezte, és abban bízott, hogy mások is megteszik majd a magukét. A díjátadó óta történtek azonban azt mutatják, hogy Iránban egy nemzetközi filmes elismerés átvételekor elmondott néhány mondatnak is súlyos személyes és szakmai következményei lehetnek.