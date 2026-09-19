Megint összeomlott Kuba elektromos hálózata, milliók maradtak áram nélkül

Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata pénteken. Az ország több millió lakosa már legalább hatodszor maradt áram nélkül azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban energiablokádot vezetett be, amelynek célja a kubai politikai rendszer megváltoztatásának kikényszerítése.
A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működtetéséhez, illetve alkatrészeket beszerezni elavult infrastruktúrája korszerűsítéséhez.
A kubai energiaügyi és bányászati minisztérium arról számolt be, hogy az áramszünet a szigetország egészét érintette, és aktiválták az úgynevezett szolgáltatás-helyreállítási protokollt.
A hatóságok szerint az ország nyugati részén található távvezetékeken történt az elsődleges meghibásodás, ami a rendszer összeomlását okozta térségben, majd a sziget számos más része is áram nélkül maradt.
Szombat hajnalban a havannai ügyfelek 5 százalékánál sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást.Washington tovább szorítja a Kubára kivetett szankciókat