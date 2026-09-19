Villanyoszlopra felakasztva találtak rá gyerekek egy fiatal nő holttestére Törökszentmiklóson

Törökszentmiklóson egy villanyoszlopra felakasztva találtak rá egy fiatal nőre, helyi információk szerint gyermekek vették észre az holttestet – számolt be a tragédiáról a Szoljon. Mint írták, a hatóságok azonnal megkezdték a helyszínelést, a haláleset körülményeit még vizsgálják.
Az esetleges idegenkezűséggel kapcsolatos információkat és a bűncselekmény gyanúját a rendőrség egyelőre hivatalosan nem erősítette meg, a helyszíni vizsgálatok és az adatgyűjtés jelenleg is folyamatban van – írta a portál.
A Szolnok Hangja nevű YouTube-csatorna Facebook-oldalán több videós bejegyzés is látható, egyiken az áldozatot ismerő, vele köszönőviszonyban lévő törökszentmiklósi nő azt feltételezte, hogy az áldozat öngyilkos lehetett. Az oldal egy másik poszt kommentjében azt közölte, hogy információi szerint „Katalin öngyilkos lett”.