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2026-09-19 15:19:00 CEST

Villanyoszlopra felakasztva találtak rá gyerekek egy fiatal nő holttestére Törökszentmiklóson

A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy idegenkezűség okozta-e az áldozat halálát vagy öngyilkosság történt.