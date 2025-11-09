A címvédő Liverpool 3-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.
Az angol bajnoki cím szempontjából sorsdöntő lehet az utolsó Jürgen Klopp-Pep Guardiola összecsapás a Liverpool és a Manchester City részvételével.
Csonka fordulót rendeznek az angol labdarúgó-bajnokságban, ugyanis a patinás kupasorozatban, az FA-kupában eldől, melyik csapatok jutnak be a fináléba. Illusztris társaság gyűlt össze az elődöntőben: a bajnokságban listavezető Chelsea a második Tottenhammel meccsel, míg az Arsenal a Manchester Cityvel méri össze erejét a Wembley Stadionban.
Merseyside-i derbivel folytatódik az angol labdarúgó-bajnokság, a 30. fordulóban a Liverpool az Everton együttesével méri össze erejét. A felek évről-évre pikáns mérkőzéseket vívnak, ezúttal pedig mindkét csapatnak szüksége van a három pontra, ha a következő szezonban a nemzetközi kupasorozatok egyikében szeretnének szerepelni.
Az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának legnagyobb kérdése, folytatódik-e a Manchester City vesszőfutása. Immáron hat tétmérkőzés óta nyeretlen Pep Guardiola csapata, s ez Guardiola edzői pályafutásának legrosszabb ilyen sorozata, ráadásul a City hétközben a városi rivális United ellen elbúcsúzott a Ligakupától.
Claudio Ranieri, a Leicester City vezetőedzője óvatos célokat tűzött ki az előttünk álló évadra. Noha csapata óriási meglepetésre megnyerte az angol labdarúgó-bajnokság legutóbbi idényét, a tréner csak álmodozni mer a hasonlóan jó szereplésről.
Gól nélküli döntetlennel zárult a két manchesteri alakulat, a United és a City összecsapása az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. A találkozó iramáról sokat elárul, hogy az első félidőben a „vörös ördögök” egyszer sem próbálkoztak kapura lövéssel, igaz a vendégek sem dúskáltak a helyzetekben. Kilencvenpercnyi játék után mindkét együttes csupán egyszer találta el a kaput.
Ugyan hivatalosan csak július 1. óta tart az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) átigazolási időszaka, mégis sikerült a kluboknak már 500 millió fontot elkölteniük egy hónap alatt a Deloitte pénzügyi elemző cég szerint. A játékosok transzferét szeptember 1-ig lehet lebonyolítani, és "csak" 335 millió hiányzik a tavalyi, 835 milliós rekord megdöntéséhez. A BBC-nek nyilatkozó futball-pénzügyi szakértő, Rob Wilson szerint csúcsot döntenek majd a britek.
Nemcsak hazánkban, Európában is nagy rangadót rendeznek a hétvégén. Az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában a tabella harmadik helyén álló Manchester United a városi rivális, negyedik helyezett Cityt fogadja az Old Traffordon. A találkozó a presztízsen kívül a dobogós hely megszerzése miatt fontos.
A Southampton döntetlenje volt az egyetlen meglepetés az angol labdarúgó bajnokság hétközi, 25. fordulójában. A Chelsea szenvedett, míg a Manchester City könnyed győzelmet aratott a Stoke City felett. A városi rivális United 3-1-re legyőzte az utolsó előtti Burnleyt. A „vörös ördögök” hátvédje, Chris Smalling duplázott, ezzel történelmet írt a Premier League-ben.
Az angol labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójának rangadóján, a tabella első két helyezettje csapott össze. A Chelsea a Manchester Cityt fogadta, igencsak felforgatott összeállításban, hiszen Cesc Fabregasra sérülés, Diego Costára pedig eltiltás miatt nem számíthatott José Mourinho.
A Chelsea megint egyedül vezeti az angol labdarúgó-bajnokságot, miután a 21. fordulóban hazai pályán legyőzte a Newcastle-t 2-0-ra. Bár a Szarkák több helyzetet alakítottak ki, José Mourinho együttese 10. sikerét aratta otthon ebben a szezonban.
Sorozatban negyedik mérkőzését is megnyerte a Manchester United. A vörös ördögök azonban saját maguk számára tették nehézzé a mérkőzést otthon, a Stoke City ellen: a vendégek támadója, Mame Biram Diouf ugyanis a lefújás előtti pillanatokban kétszer is egyenlíthetett volna.
Városi rangadót rendeznek a hétvégén az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. A harmadik helyen álló Manchester City fogadja a nyolcadik United csapatát. A két gárda rossz formában várja az összecsapást.
A Manchester City Edin Dzeko duplájának is köszönhetően magabiztosan, 4-0-ra nyert a vendég Aston Villa ellen az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójából elhalasztott, és szerdán pótolt mérkőzésén.
Élre állt a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokságban, miután a Manchester City 1-1-re végzett az Arsenal otthonában, a Chelsea 1-0-ra kikapott a Crystal Palace vendégeként, míg Gerrardék 4-0-ra verték az Anfield Roadon a Tottenhamet. „Négy pont a Manchester United és az Arsenal ellen nem rossz eredmény.
Megfosztotta hazai veretlenségétől a Chelsea a Manchester Cityt, az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának hétfő esti rangadóján. A londoni egylet 1-0-ra nyert az Etihad Stadionban, ahol a világoskékek korábban mind a 11 meccsüket nagy magabiztossággal nyerték, gólarányuk ez idő alatt 42-8 volt.