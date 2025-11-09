Pontosztozkodás a manchesteri derbin

Gól nélküli döntetlennel zárult a két manchesteri alakulat, a United és a City összecsapása az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. A találkozó iramáról sokat elárul, hogy az első félidőben a „vörös ördögök” egyszer sem próbálkoztak kapura lövéssel, igaz a vendégek sem dúskáltak a helyzetekben. Kilencvenpercnyi játék után mindkét együttes csupán egyszer találta el a kaput.