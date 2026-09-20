A húszik ismét Rijádot vették célba, Szaúd-Arábia olajkapacitásait is fenyegetik

olaj;Szaúd-Arábia;huszik;

2026-09-20 12:04:00 CEST

Szaúd-Arábia szerint a légvédelem elfogott egy Rijád felé tartó ballisztikus rakétát, és más támadásokat is meghiúsított. A húszik azt állítják, hogy a főváros érzékeny pontjai mellett a janbui Aramco-létesítményt is célba vették. A térség olajellátása már így is súlyos nyomás alatt áll.

Újra elérte Szaúd-Arábia területét a jemeni húszik támadási hulláma. A szaúdi vezetés közlése szerint a légvédelem elfogott egy Rijád felé tartó ballisztikus rakétát, miközben a főváros nemzetközi repülőtere közelében lángokat és fekete füstöt lehetett látni. Áldozatokról és igazolt károkról nem számoltak be. A húszik magukra vállalták az akciót, és azt közölték, hogy Rijád „érzékeny” célpontjai mellett a Vörös-tenger partján fekvő Janbuban a Saudi Aramco létesítményét is támadták. A szaúdi fél szerint Janbu, Taif, Baysh és a Faraszán-szigetek ellen indított további támadásokat is meghiúsították. A húszik olajipari találatokról szóló állításait független forrás egyelőre nem erősítette meg. A támadás idején a szaúdi polgári védelem riasztást adott ki Rijád és al-Hardzs térségére, majd később feloldotta azt. A fővárosban hallott robbanásokat a hatóságok az elfogási művelettel hozták összefüggésbe.

A mostani támadás azért különösen veszélyes, mert a szaúdi olajexport alternatív útvonalai már eleve komoly nyomás alatt állnak.

Janbu szerepe a jelenlegi közel-keleti háborúban felértékelődött. A vörös-tengeri kikötőbe fut az ország keleti olajmezőit a nyugati parttal összekötő Kelet-Nyugat vezeték, amely lehetővé teszi, hogy a szaúdi nyersolaj egy része a Hormuzi-szoros megkerülésével jusson világpiacra. A vezetéket néhány nappal korábban dróntámadás rongálta meg, és az AP szerint a helyreállítás hetekig tarthat.

Emiatt minden újabb, Janbu környékét érő támadás közvetlenül növeli az ellátási kockázatot, még akkor is, ha az adott csapás nem okoz termeléskiesést. A vezeték jelentőségét növeli, hogy napi több millió hordó olaj átszállítására képes. Normál körülmények között tartalék útvonal, válság idején azonban a szaúdi export rugalmasságának egyik legfontosabb eszköze.

Újra megnyílt a szaúdi front

A Rijád elleni akció az első ilyen támadás a nyáron kiújult regionális eszkaláció óta. A húszik az elmúlt hónapokban nemcsak a vörös-tengeri hajózást támadták, hanem ismét közvetlenül fenyegetik Szaúd-Arábiát is. A mozgalom rakéta- és drónarzenálja az elmúlt években jelentősen fejlődött; az Egyesült Államok és több nyugati kormány szerint Irán fegyverrel, technológiával és kiképzéssel segíti őket. Teherán azt állítja, hogy a húszik önállóan hozzák meg műveleti döntéseiket.

A jelenlegi eszkaláció ráadásul egy olyan időszakban éri a térséget, amikor a Vörös-tengeren ismét nőtt a katonai kockázat, és a jemeni fronton is felgyorsultak a hadműveletek. A húszik ezért egyszerre tudnak nyomást gyakorolni a szárazföldi és tengeri útvonalakra.

A szaúdi légvédelem Patriot és más rendszerekkel próbálja megsemmisíteni a beérkező rakétákat és drónokat. A probléma nemcsak technikai, hanem gazdasági is: az olcsó támadó drónok ellen gyakran jóval drágább elfogórakétákat kell használni. A tartós támadási hullám ezért a készleteket és a költségvetést is terheli. Törökország szombaton jelezte, hogy a Szaúd-Arábiával és Pakisztánnal kötött védelmi megállapodás keretében technikai katonai segítséget is kész nyújtani Rijádnak. A szaúdi vezetés közben külföldi partnerekkel is egyeztet a készletek és az elfogóképesség pótlásáról. A légvédelem fenntartása annál nehezebb, minél több, egymástól eltérő magasságon és sebességgel érkező eszközt kell egyszerre kezelni.

A Hormuzi-szoros bizonytalansága miatt Janbu nem egyszerű kikötő, hanem a szaúdi export egyik stratégiai menekülőútja.

A támadások Mohammed bin Szalmán trónörökös számára belpolitikai és gazdasági kockázatot is jelentenek. Rijád az elmúlt években igyekezett kikerülni a jemeni háború közvetlen katonai spiráljából, miközben a Vision 2030 programmal befektetőket, turistákat és nagy nemzetközi rendezvényeket vonzana az országba.

A fővárost és energetikai célpontokat érő ismétlődő riasztások viszont azt mutatják, hogy a konfliktus a királyság legfontosabb gazdasági központjait is elérheti. A támadások a befektetői kockázat megítélésére is hatnak. A Vision 2030 egyik alapja, hogy Szaúd-Arábia stabil üzleti és turisztikai központként mutassa magát, ehhez viszont a főváros és a stratégiai infrastruktúra tartós biztonsága nélkülözhetetlen.

Az olajpiac is figyel

A világpiaci következmények attól függenek, okoznak-e tényleges kiesést az új támadások. A Kelet-Nyugat vezeték korábbi sérülése már önmagában korlátozza azt a kapacitást, amellyel a szaúdi export a Hormuzi-szoros helyett a Vörös-tenger felé terelhető. Ha ehhez tartós janbui kockázat társul, emelkedhetnek a biztosítási és szállítási költségek, valamint az olaj kockázati felára. Európa számára mindez a magasabb üzemanyag- és fuvarárakon keresztül jelenhet meg.

A következő napokban az lesz a döntő, hogy Rijád miként válaszol a húszik akcióira, és sikerül-e a támadásokat ismét a jemeni fronton belül tartani. A következő kérdés az, hogy a királyság korlátozott válasszal próbálja-e elkerülni a teljes visszatérést a jemeni háborúba, vagy ismét nagyobb katonai műveletet indít.