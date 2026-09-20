Több százmillió forinttal károsított meg időseket egy család

rendőrség;bűnszövetség;csalás;

2026-09-20 11:52:00 CEST

A három gyanúsítottat a rendőrség elfogta.

Több százmillió forint értékű vagyonhoz jutottak annak a családnak a tagjai, akiket a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói szeptember 15-én fogtak el. A három gyanúsított áldozatai főként időskorúak voltak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján.

A tájékoztatás szerint a 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak Újbudán egy aranyfelvásárlással foglalkozó illegális üzletet működtettek, ahova az ügyfeleket a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be. A gyanú szerint nem egyetlen módszerrel dolgoztak, mindig az adott helyzethez és a kiszemelt sértetthez alkalmazkodtak. Volt, akit aranyeladással csaltak lépre, mást az ingatlanán keresztül próbáltak megkárosítani, és attól sem riadtak vissza, hogy a sértettekre nyomást gyakoroljanak.

Egy 71 éves sértett - írta a rendőrség - több mint tízmillió forint értékű arannyal érkezett az üzletbe. A gyanú szerint felajánlották neki, hogy hazaviszik, hogy az otthon maradt aranyat is megvehessék. Közben az üzletben ismeretlen folyadékot itattak vele, amitől elveszítette az eszméletét és az utcán sérülésekkel tért magához, a nála lévő aranyékszerei pedig eltűntek.

Egy másik idős sértettet az utcán szólítottak le, és elhitették vele, hogy meg akarják vásárolni az ingatlanát. A lakásba bejutva értékeket és iratokat vittek el, később pedig - elhunyt felesége hagyatéki eljárására hivatkozva - különböző dokumentumokat írattak vele alá. Kihasználva a férfi idős korát, és kiszolgáltatottságát, őt megtévesztve valójában életjáradéki szerződést írattak alá, amellyel egy mintegy 145 millió forint értékű ingatlant szereztek meg, és jegyeztettek be hozzátartozójuk nevére.

Más sértettek befektetési aranyat vittek az üzletbe. Azt a látszatot keltették, hogy az aranytömböket beolvasztották, majd azt állították, hogy azok rossz minőségűek, ezért csak az előzetesen ígért összeg töredékét akarták kifizetni. A sértettek hiába kérték vissza az aranyukat, azt már nem kapták meg. Mivel már órák óta ott voltak az üzletben, az állandó frusztráló nyomásra és túlerőre való tekintettel az idős emberek szabadulni szerettek volna a számukra nyomasztó helyzetből, ezért végül elfogadták a kialkudott, az eredetihez képest több tízmillióval kevesebb vételárat.

Egy újabb esetben az aranyékszereket már az üzlet megkötése előtt elkezdték feldarabolni, majd hulladékaranyként az eredetileg ígért összeg töredékét fizették ki értük - olvasható a rendőrségi beszámolóban.

A család három tagját bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. A kutatás során a közel 200 000 000 forint értékű aranytömböket, és egyéb aranytárgyakat megtalálták, majd a hatóság lefoglalta őket.