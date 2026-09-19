Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán, ketten súlyosan megsérültek

baleset;Kiskunfélegyháza;közúti baleset;gyalogosok;lovaskocsi;súlyos sérültek;

2026-09-19 21:12:00 CEST

Szüreti felvonulás közben történt a baleset.

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Fb-bejegyzése szerint a Kossuth Lajos utca és a Holló Béla utca kereszteződésében az egyik fogat hajtója és segédje leszállt, hogy fejzőt (kötőféket) cseréljenek a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, majd a fogattal együtt elszabadultak.

A lovak a hintóval együtt a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, majd egy fának ütközve álltak meg. A két gyalogos súlyosan megsérült, a fogaton utazó három ember pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást, és vizsgálja a baleset körülményeit