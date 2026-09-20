A három gyanúsítottat a rendőrség elfogta.
Az összességében milliárdos értékű személyszállítási szolgáltatás és autóbusz-beszerzéseknél történt vesztegetés gyanúja miatt a hatóságok több helyszínen csaptak le.
A költségvetési támogatást elnyerő családi vállalkozás valótlan ajánlatokkal, és szerződésekkel támasztották alá az üzemfelújítás és a gépbeszerzés költségeit.
Még a látszatra sem adtak, eszközeik és dolgozóik nem voltak, nem végeztek és nem végeztettek munkát.
Hamis szállítóleveleket és számlákat állított ki egy négytagú társaság.
Bűntársaival együtt gyémántokat, készpénzt és ingatlant szerzett meg az üzletembertől.
Egymilliárd forintot meghaladó összegű költségvetési csalás gyanúja miatt öt embert őrizetbe vettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) győri pénzügyi nyomozói, a bűnszövetség a sertéshús áfájával trükközött. A banda monori vágóhídjának tevékenységét felfüggesztették - tájékoztatott a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.
Bűnszövetségben elkövetett, rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntettének kísérlete miatt indítványozta az ügyészség három gyanúsított előzetes letartóztatását, amelyet a Székesfehérvári Járásbíróság el is rendelt. A döntés nem jogerős – közölte a Fejér Megyei Főügyészség.