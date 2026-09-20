Schmidt Mária kirúgása miatt tüntettek a Terror Házánál, Szentesi-Zöldi László szerint elkerülhetetlen a Magyar-kormány összeomlása

Fidesz;Bayer Zsolt;Schmidt Mária;Bencsik András;Terror Háza Múzeum;Huth Gergely;

2026-09-20 18:23:00 CEST

A felszólalók szerint a Tisza bukni fog.

Menczer Tamással, a Fidesz volt kommunikációs igazgatójával kiegészülve tartott tüntetést a Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László alkotta négyesfogat a Terror Háza Múzeumnál, az ellen tiltakozva, hogy Schmidt Máriát, a NER egyik főideológusát eltávolították az intézmény éléről. A rendezvényen maga Schmidt is felszólalt.

A demonstráció másik apropóját Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szolgáltatta azzal, hogy tett egy bejelentést, miszerint a nyilas és a kommunista terror bűneit bemutató múzeumot ideiglenesen bezárják. Az átmeneti bezárás azonban mindössze jövő hét keddig tart, az intézmény az újranyitás után pedig egy hétig ingyenesen lesz látogatható mindenki számára. Ettől függetlenül a fideszes szimpatizánsok utcára vonultak.

Az első felszólaló Bencsik András volt, aki a Magyar-kormányt a Vörös Hadsereghez és '56 vérbe fojtóihoz hasonlította, s azt mondta: „Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján nem engedjük, hogy az újkommunista csőcselék beszennyezze az ünnepet. El a kezekkel a Terror Házától!”

Bencsik András a kommunista diktatúra tetteit, a 2006-os rendőri túlkapásokat és a mostani kormányzatot egy kalap alá vonta, a Tisza párti kormány hivatalba lépése óta korrupció miatt eljárás alá vont fideszes politikusokat pedig - például Bús Balázst - politikai fogolynak nevezte. Szerinte azonban „már tudjuk, hogy eljön a pillanat, amikor elkergetjük a zsarnokot”.

Szentesi Zöldi László, a fidesz-közeli Magyar Nemzet szerkesztője azt magyarázta, elkerülhetetlen a Magyar-kormány összeomlása. Szerinte a kormány minden elhibázott intézkedésével a saját sírját ássa meg. Hozzátette, a „nemzeti oldal” megújulása folyamatban van, és a kormány hamarabb veszít el másfél millió szavazót, mint hogy a jobboldal rendezi a sorait. Szentesi szerint a Tisza úgy viselkedik, mintha az ellentábor egy „törpe kisebbség” lenne, amit nem kell figyelembe venni, de szerinte „valójában sok-sok millióan” vannak, és csak „egy szerencsés áprilisi napon verődtek össze” azok, akik elküldték az Orbán-kormányt.

Szentesi-Zöldi László kifejtette, hogy Magyar Péter demokráciából diktatúrát épít, majd ezt követően azt mondta: „akkor leszünk majd elegen, és egy idő után többségben (...), amikor majd a tiszás szavazók is felfogják, hogy a bűn után bűnhődés következik.” A Magyar-kormány bukása szerinte elkerülhetetlen, és ez nem 3-4 év múlva következik be, hanem sokkal előbb.

Menczer Tamás, a Fidesz bukott kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy az áprilisi választás után politikustársaival levonták a tanulságokat, és ha rajta múlik, nem fogják elkövetni újra ugyanazokat a hibákat. Hogy az önreflexió pontosan miben nyilvánult meg, az nem derült ki, mert az Orbán-kormányok vélelmezett eredményeit sorolgatta inkább. Ezt követően aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt szerinte lebontja a jogállamot, de mint mondta, ezt nem tántorítja el attól, hogy ellenzékben is tisztességesen dolgozzon. A legszebb napok szerinte még előttük állnak, ezt abból gondolja, hogy látja, mit csinál a kormánypárt. A fideszes politikus az üzemanyagárstop visszaállítását követelte, emellett Kapitány Istvánt és Lannert Juditot bírálta, majd kilátásba helyezte, hogy visszaállítják a parlament tekintélyét és vége lesz a tiszás ripacskodásnak. Felszólaltak az oroszok és a kínaiak védelmében is, mondván, a Magyar-kormány szerinte brüsszeli parancsra rúg beléjük.

Menczer Tamás után Huth Gergely, a Pesti Srácok korábbi főszerkesztője lépett a porondra, aki elmondta, hogy szerinte a Tisza Párt fél tőlük. Ez abból látszik, hogy újra fogják nyitni a Terror Házát kedden. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt új ÁVH-nak titulálta, a jelenlegi kormánytagokat pedig a Rákosi-korszak politikusaihoz hasonlította, akik a szovjetek helyett a németek és az Európai Bizottság ügynökei. „Péter Gábort, Biszku Bélát, Aczél Györgyöt, Apró Antalt ma már Magyar Péternek, Ruff Bálintnak, Tarr Zoltánnak és Tóth Péternek hívják” - jelentette ki.

Bayer Zsolt beszédét egy történeti kitekintővel kezdte, miszerint a nácizmus és a kommunizmus tanulsága az, hogy óvakodjunk azoktól, akik világmegváltókként igyekeznek bemutatni magukat. Értelmezése szerint a fideszesek gyakorlatilag egész életükben ellenzékben voltak, mert „szembe mertek szállni a korszellemmel”, a mostani kormány hívei pedig soha nem voltak ellenzékben, korábban Moszkva hátsójában voltak, a rendszerváltás után pedig lelkes Nyugat-rajongókká váltak. A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa fenntartotta korábban megfogalmazott elképzelését arról, hogy az általa megvetett XXI. századi ideológiákat össze kellene mosni a Terror Házában a nácizmussal és a kommunizmussal, közölve, szeretne majd egy kicsike szobát szentelni a „21. századi szörnyideológiának”, amikor visszaszerzik majd a Terror Házát, megint Schmidt Mária lesz a főigazgató, és Orbán Viktor fogja mondani az új avatóbeszédet. A korszellemet követők addigra pedig szerinte nem lesznek sehol.

Az eseményen felszólalt Schmidt Mária, a frissen eltávolított főigazgató is. A Terror Háza méltatása után Tarr Zoltánt bírálta, és azon kormányzati bejelentést, hogy független szakértőkkel vizsgálják át a múzeumot. Ez Schmidt Mária szerint egy süket duma, „Csurka István óta tudjuk”, hogy ez egy ócska kommunista trükk, és szerinte majd szépíteni próbálják a múlt bűneit. Szerinte azok, akik át akarják alakítani a múzeumot, a tettesekkel vállalnak közösséget az áldozatok és a hősök helyett. A választási győzelem pedig nem örökbérletet jelent az ország átalakítására, hanem ideiglenes felhatalmazást - magyarázta. Közölte azt is, hogy ha a tiszásoknak nem tetszik a Terror Háza, akkor csináljanak maguknak egy másik múzeumot. Felidézte, hogy Magyar Péter szerint nincs méltó emlékműve az 1956-os hősöknek, de szerinte van, mégpedig a Terror Háza előtt álló hősök fala.