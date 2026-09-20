Hiába vett az Orbán-kormány tízmillió forintért hintót III. Károlynak, a brit uralkodó nem kérte

Orbán-kormány;III. Károly;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-09-20 16:36:00 CEST

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a téma több kérdést is felvet.

Koronázási hintó. Magyar közpénzből. Magyar használatra. Újabb csontváz került elő, egy újabb furcsa ügylet az előző honvédelmi vezetés beszerzései és túlkapásai közül - kezdte bejelentését Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebookon.

A tárcavezető szerint III. Károly brit király 2023. évi koronázására eredetileg egy igen különleges magyar ajándék ötlete is felmerült: egy négyesfogatos, reprezentatív hintó. A koronázás azonban a hintó nélkül zajlott le, mivel a királyi család a meghívóban jelezte, hogy csupán jelképes ajándékot vigyenek a meghívottak.

A hintó tehát nem utazott Londonba, csakhogy ekkorra a kormány már beszerezte a járművet, a miniszter szerint a Magyar Honvédség 2023-as közérdekű adatai között szerepel az „Egyedi exkluzív Eszterházy 4-es fogatolású hintó beszerzése”. Az erről szóló adásvételi szerződés értéke nettó 10,25 millió forint volt. A honvédségnek mindemellett nem csak a közel bruttó 14 milliós hintót, hanem a hozzá tartozó mintegy 5 milliós szerszámzatot és a díszegyenruhákat is meg kellett vásárolnia.

A hintó tehát végül itthon maradt, így Ruszin-Szendi Romulusz szerint a téma több kérdést is felvet: a tárcavezető többek közt arra keresi a választ, mennyit állt a hintó használaton kívül, mikor és milyen célra alakították át, és ez utóbbi mennyibe került a magyar adófizetőknek.

„A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár hivatalos feladatai között valóban szerepelnek protokoll feladatok, nemzeti és katonai ünnepségek kiszolgálása, valamint a katonai hagyományok ápolása, de a honvédség elsődleges feladata mégiscsak a honvédelem. Nem a luxus. Nem az urizálás. Nem az, hogy egy koronázásra szánt exkluzív hintó végül évekkel később keresse a helyét a honvédség rendszerében” - írta a miniszter, aki szerint a feltárt dokumentumok alapján ez nem egy elszigetelt történetnek tűnik, hanem annak a korszaknak egy újabb érdekes lenyomata, amikor a honvédelemre szánt közpénzek felhasználásánál bizonyos döntések egészen más prioritásokat is szolgáltak.

„Az igazságot és a tényeket nem csak ennek kapcsán, hanem az elmúlt négy év valamennyi kétes ügyében feltárjuk, és ha a körülmények indokolják, a feljelentést és a szükséges lépéseket megtesszük” - zárta bejelentését a miniszter.

Mint ismert, nemrég kedvelt témájává vált a fideszes sajtónak a Daily Mail brit bulvárlap egy értesülése, miszerint Magyarország visszaköveteli a III. Károly részére adományozott két lipicai lovat, a Szilvásváradról származó Nelsont és Ivecót. A híresztelést végül magyar és brit részről is cáfolták. A Bóna Szabolcs vezette Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerint egy rosszul megfogalmazott levél okozta a félreértést, a hibát azonban haladéktalanul korrigálták, és a brit fél számára is egyértelművé tették: nem akarják hazahozni az ajándékba adott állatokat.