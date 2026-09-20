Lannert Judit: Az olvasásnépszerűsítés közös ügyünk

oktatás;olvasás;Berg judit;Lannert Judit;

2026-09-20 18:44:00 CEST

A miniszter Berg Judit helyettes államtitkárral egyeztetett a témában.

Az olvasásnépszerűsítés közös ügyünk. Ezért találkoztunk Berg Judittal, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával, hogy közösen gondolkodjunk azon, hogyan juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz függetlenül attól, hogy Budapesten, egy kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek - írta Lannert Judit a Facebookon.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást, fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. „Új utakat is keresnünk kell: átláthatóbbá tenni a kortárs gyermekirodalmi kínálatot, és biztosítani, hogy a könyvek valódi helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz” - vélte.

A tárcavezető szerint különösen fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek se maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. „Az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára – miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad” - zárta bejegyzését Lannert Judit.