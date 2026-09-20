Szabadon engedte a rendőrség azt a férfit, akit az Akácfa utcai emberölés ügyében fogtak el

rendőrség;keresés;emberölés;rendőrségi nyomozás;Akácfa utcai gyilkosság;

2026-09-20 22:12:00 CEST

Nem állt fenn vele szemben megalapozott gyanú. Két férfit azonban továbbra is keresnek.

Lapunk is beszámolt arról, hogy megöltek egy férfit péntekre virradó éjszaka Budapesten. Pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a VII. kerületi Akácfa utcában, közterületen bántalmazott egy 36 éves férfit. Az áldozat a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen életét vesztette.

A budapesti rendőrök szemlét tartottak, a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, egyelőre ismeretlen tettes ellen. A rendőrség most arról tájékoztatott a hatósági honlapon, hogy az egyenruhások elfogtak egy 40 éves férfit szombat reggel, elszámoltatása során azonban megállapították, hogy vele szemben megalapozott gyanú nem áll fent, ezért szabadon távozott.

Az elkövetőket továbbra is keresik, a 48 éves Rostás Zsoltot és társát, Horváth Dávidot elfogatóparancs alapján körözik. A szükséges információkat itt és itt találja róluk.