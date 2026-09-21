Fa dőlt a felsővezetékre, késnek a vonatok a ceglédi vonalon

Budapest;MÁV;vonatközlekedés;

2026-09-21 07:16:00 CEST

Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok járnak.

Jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani a ceglédi vasútvonalon, mert Budapesten, a repülőtér közelében fa dőlt a felsővezetékre, amely emiatt leszakadt – írja a Mávinform.

A tájékoztatás szerint Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok járnak. A Szeged felől érkező hajnali vonatok csak Ceglédig közlekednek, a Napfény InterCityk csak Cegléd és Szeged között járnak. A Cívis InterRégiók Szolnok és Budapest között terelve, az újszászi vonalon át közlekednek, Szolnok és a Nyugati pályaudvar között nem állnak meg. Az elővárosi S50/G50/Z50-es vonatok Monor felől csak Vecsésig közlekednek, valamint Vecsés és Cegléd között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

Nem jár A Szolnokról 4:34-kor a Nyugati pályaudvarra induló G50-es vonat (2659) és a Szolnokról 6:51-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z50-es vonat (2617). A 200E jelzésű buszon a vasúti menetjegyeket elfogadják, a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között az M3-as metrót javasolják.

A pótlóbuszok Kőbánya-Kispesten a buszterminálról, a Volán megállóhelyről, Vecsésen a Lőrinci utcából indulnak.