Vasárnap Bátaszéken nyert nagy fölénnyel egy Tisza által támogatott polgármesterjelölt

Sávoly;Üllő;időközi önkormányzati választás;Bátaszék;időközi polgármester-választás;Nikla;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-09-21 08:49:00 CEST

A Tolna megyei város mellett a Somogy megyei Sávolyon és Niklán, valamint a Pest megyei Üllőn is időközi helyi választásokat tartottak lemondások, képviselő-testületi önfeloszlatások miatt.

Bátaszéken a Tisza képviselője és a Tisza Szigetek által támogatott polgármesterjelölt 60 százalék feletti eredménnyel győzött. A Tolna megyei közgyűlés fideszes alelnöke szintén indult a választáson, 25 százalékot kapott – írta ki még vasárnap este a Facebook-oldalára Magyar Péter miniszterelnök. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján közölt adatok szerint a választásra jogosult 5081 helybéli közül 2113-an voksoltak, ami 41,59 százalékos részvételi arányt jelent. A szavazatok 60,24 százalékával, 1265 szavazattal a nevezett, Tisza által támogatott, Béres Judit független jelöltként nyerte meg az időközi polgármester-választást.

A bátaszéki győztes független önkormányzati képviselőként eddig is tagja volt a helyi képviselő-testületnek. A három, szintén függetlenként induló vetélytársa közül az említett fideszes Zsikó Zoltánra 527-en 25,1 százaléknyian szavaztak. A 6210 lakosú városban azért tartottak önkormányzati választást, mert a korábbi, független polgármester, Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről, miután Tolna vármegyei kormánymegbízottnak nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök.

A többi időközi voksolás közül a Somogy egyei Sávolyban Csallóné Matakovics Andrea független jelölt nyerte meg a polgármester-választást, ahol a képviselő-testület négy tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson. A győztes 152, míg szintén független vetélytársa, Szőke Csaba Ferenc 52 érvényes szavazatot kapott. A képviselőket tizenegy független jelölt közül választották ki a sávolyiak. A választáson a marcali járáshoz tartozó község választásra jogosult 421 polgára közül 209 élt a szavazati jogával. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület június 26-án a feloszlása mellett döntött.

Az ugyancsak marcali járáshoz tartozó Niklán hat független jelölt közül Hársházi Szabolcs lett a polgármester 165 szavazattal a második helyezett, 104 voksot kapott Csonka Brigitta előtt. A képviselőket tizennyolc független jelölt közül választották ki. A község választásra jogosult 632 polgára közül 322 élt a szavazati jogával. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület június 23-án a feloszlása mellett döntött.

Lemondás miatt tartottak időközi önkormányzati képviselőválasztást a Pest megyei Üllő 2. számú egyéni választókerületében. Az 1295 választópolgár közül 294-en voksoltak, ami 22,7 százalékos részvételt jelent. Az NVI honlapja szerint a négy jelölt közül szoros küzdelemben a független Fazekas Violetta nyert 99 szavazattal (33,67 százalék). A második Szabó Tamás, a Mi Hazánk jelöltje lett hét szavazattal lemaradva (31,29 százalék), másik két független Kovács Krisztián független (29,59 százalék) és Paraginé Tamási Tamara (5,44 százalék) előtt.