A Tisza által támogatott jelöltek nyertek a vasárnapi időközi választásokon

Sárvár;önkormányzati választás;időközi választás;Hajdúböszörmény;Enying;időközi választások;Magyar Péter;Tisza Párt;Hajdúbagos;

2026-08-31 11:02:00 CEST

Sárváron, Hajdúböszörményben, Hajdúbagoson és Enyingen is voksoltak.

„Az időközi választásokon a Tisza Szigetek és az országgyűlési képviselőink által támogatott minden képviselő- és polgármesterjelölt fölényes, kétharmados győzelmet aratott” – írta Magyar Péter vasárnap este a Facebook-oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök ezzel kapcsolatban megállapította, hogy „a magyar vidék kitartott az április 12-i döntése mellett”.

A Vas vármegyei Sárvár 4-es számú egyéni választókerületében azért kellett időközi képviselő-választást tartani, mert Strompová Viktória a Tisza Párt listájáról mandátumot szerzett az áprilisi országgyűlési választáson, így önkormányzati képviselősége összeférhetetlenné vált új megbízatásával. Az időközi választáson hét jelölt indult: Ács Dávid (Mi Hazánk Mozgalom), Bognár Nóra (Sárváriakért Egyesület), Dani Rudolf (Híd a Jövőnkért Egyesület), valamint függetlenként Eiveck Péter, Polgár Tamás Zoltán, Sándor Katalin és Wentz István. A Nemzeti Választási Iroda honlapján található adatok alapján Bognár Nóra nyert, a szavazatok 62 százalékával.

Az MTI összefoglalója szerint Hajdúböszörmény polgármesterévé négy induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület jelöltjét választották meg az időközi helyhatósági választáson, a jelölt a szavazatok 67,61 százalékát szerezte meg. Kocsis János 5132 voksot kapott, Uzonyi Imre (Együtt Böszörményért Egyesület) 1963-at gyűjtött (25,86 százalék), Kiss Sándor független jelöltre 279-en (3,68 százalék) szavaztak, Kálló Kornél független jelöltre 217-en (2,86 százalék). A választási névjegyzékben szereplő 23 843 helyi lakos 32 százaléka szavazott. A városban azért kellett időközi polgármester-választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Göröghné Bocskai Éva a Tisza Párt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-i hatállyal lemondott.

Három független jelölt közül Lévai Jánost választották Hajdúbagos polgármesterévé. A helyi választási iroda vezetője felidézte: a hajdú-bihari községben a település képviselő-testülete május 6-án kimondta feloszlását, ezért választottak polgármestert és képviselőket. Hozzátette: a 879 érvényes szavazatból Lévai János 595-öt szerzett meg, az eddigi polgármester, Szabó Lukács Imre 191, a harmadik jelölt, Szegény Sándor 93 voksot kapott. A hat képviselői helyért 18 független jelölt indult. A választói névjegyzékben több mint 1600-an szerepeltek, a választásra jogosultak 55 százaléka adta le a szavazatát Hajdúbagoson.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Fejér vármegyei Enying polgármestere Angyal Gábor (független) lett, miután a vasárnapi időközi választáson a szavazatok több mint 57 százalékát kapta. A három polgármesterjelölt közül Angyal Gábor 1053 voksot kapott, az eddigi településvezető Kiss Norbert Ivó (független) 532 (29,13 százalék), míg Lipták Rita Márta (független) 241 (13,20 százalék) szavazatot gyűjtött. A névjegyzékben 5333 választópolgár szerepelt, közülük 1837-en járultak az urnákhoz, ami 34,45 százalékos részvételi arányt jelent.