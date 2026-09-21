Orvosprofesszor vezeti a szerb diákok listáját, új kihívó jelent meg Vučić rendszerében

Szerbia;diáktüntetés;Aleksandar Vučić;

2026-09-21 12:00:00 CEST

A hónapok óta tartó egyetemi tiltakozások választási mozgalommá alakultak Szerbiában. A 250 fős hallgatói listát Ilija Srdanović újvidéki orvos vezeti az október 25-i előrehozott parlamenti választáson, miközben a mozgalom tudatosan kerüli a klasszikus pártpolitikai szereposztást.

Új szereplő jelent meg a szerb parlamenti választás kampányában: a hónapok óta tiltakozó egyetemisták által támogatott lista szeptember közepén hivatalosan is rajthoz állhatott az október 25-re kiírt előrehozott választáson. A Diáklista – Győznek a diákok („Studentska lista – Studenti pobeđuju”) 250 jelöltet állít, a listavezető az újvidéki Ilija Srdanović orvos. A kezdeményezés különlegessége, hogy maguk a tiltakozásokat szervező hallgatók nem ültek az első sorba: helyettük orvosokat, egyetemi oktatókat, művészeket, jogászokat és más közéleti szereplőket kértek fel.

A hallgatók nem saját vezetőiket küldték a parlamentbe, hanem civil és szakmai tekintélyekből építettek listát.

A szerb választási bizottság szeptember 15-én hirdette ki a listát, amely a szavazólapon a 3-as számot kapta. Srdanović mögött többek között Katarina Stanković szakorvos, Željko Hubač dramaturg, Aleksandar Cvetković sebész és Tihomir Stanić színész szerepel. A jelöltek névsora azt mutatja, hogy a mozgalom nem hagyományos ellenzéki pártként próbál belépni a politikába, hanem a 2024 vége óta tartó tiltakozások társadalmi hátországát akarja választási formába önteni.

A demonstrációk kiindulópontja az újvidéki vasútállomás előtetőjének 2024. novemberi leszakadása volt.

A tragédia után a hallgatók a beruházás dokumentumainak nyilvánosságát, intézményi felelősségre vonást és korrupcióellenes lépéseket követeltek. Az egyetemi blokádok hónapokon át fennmaradtak, majd gyalogos és kerékpáros országjárásokkal próbálták elérni a nagyvárosokon kívüli választókat is.

A mozgalomnak közben olyan szervezeti feladatokat is meg kell oldania, amelyek egy tüntetéssorozatban nem jelentkeznek: jelöltek országos koordinációját, kampányfinanszírozást, szavazatszámláló delegáltakat és helyi aktivistahálózatot kell működtetnie. Ezekben a kormányzó párt több választási ciklusos előnnyel rendelkezik. A diákok erőssége viszont a mozgósítási képesség és az, hogy a tiltakozások hónapok alatt számos kisebb településre is eljutottak.

Nem egyetlen vezérre építenek

Srdanović személye azért illeszkedik a mozgalom logikájába, mert korábban nem töltött be országos pártpolitikai tisztséget, ugyanakkor nyilvánosan támogatta a hallgatókat. A kampányban azt hangsúlyozza, hogy nem önálló politikai vezérként, hanem egy kollektív kezdeményezés képviselőjeként lép fel. Ez éles kontrasztban áll a szerb politika hagyományosan erősen személycentrikus működésével, amelyben Aleksandar Vučić több mint egy évtizede meghatározó szereplő.

A lista programjának középpontjában a jogállamiság, a közintézmények átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az igazságszolgáltatás függetlensége áll. A hallgatói mozgalom ugyanakkor igyekszik távol tartani magát azoktól a külpolitikai kérdésektől, amelyek gyorsan megosztanák a támogatói tábort: Koszovó, Oroszország, az EU-tagság és a boszniai szerb politika ügyében nem akar közös ideológiai platformot erőltetni.

A mozgalom ereje éppen rejlik, hogy olyanokat is egy táborban tart, akik külpolitikai kérdésekben nem értenek egyet.

Ez egyszerre előny és kockázat. Rövid távon lehetővé teszi, hogy a korrupcióellenes és intézményi követelések mögött széles társadalmi koalíció alakuljon ki. Kormányzati szerep esetén azonban elkerülhetetlenné válna, hogy a lista állást foglaljon a szerb külpolitika legnehezebb kérdéseiben is. A választásig ezért a hangsúly várhatóan a belpolitikai elszámoltathatóságon marad.

A részvétel döntő lehet

A kampány minősége önmagában is teszt lesz a szerb intézmények számára. A nemzetközi megfigyelők az előző választásokon is foglalkoztak a médiaegyensúllyal, a közforrások használatával és a választói nyomásgyakorlás kérdésével. Most különösen nagy figyelem irányulhat arra, hogy az új lista hozzáfér-e a nyilvánossághoz, és milyen feltételek között tudja megszervezni országos kampányát.

A választás tétjét nem érdemes előre eldöntöttnek tekinteni.

A kormányzó Szerb Haladó Párt kiterjedt szervezeti hálózattal, erős médiapozíciókkal és jelentős állami erőforrásokkal rendelkezik. A hallgatói lista ezzel szemben olyan társadalmi energiára épít, amelyet a hagyományos ellenzéki pártok hosszú ideje nem tudtak tartósan mozgósítani. Az egyik legfontosabb kérdés ezért az, sikerül-e az utcai tiltakozások résztvevőit és a korábban passzív választókat ténylegesen az urnákhoz vinni.

Az október 25-i voksolás így nemcsak mandátumokról szól majd, hanem arról is, hogy a több mint egy éve tartó társadalmi tiltakozás képes-e tartós parlamenti képviseletté alakulni. Ha igen, Szerbia politikai rendszere akkor is átrendeződhet, ha a kormányzó párt megőrzi vezető szerepét: a hallgatói mozgalom először kényszerítheti ki, hogy az intézményi felelősség és a korrupció kérdése önálló választási törésvonallá váljon.