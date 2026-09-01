Közeleg a választás Szerbiában, felébredt Csipkerózsika-álmából az ügyészség

Szerbia;robbanóanyag;Török Áramlat;szerbiai választások;

2026-09-01 09:44:00 CEST

A magyarországi parlamenti választás véghajrájában, április 5-én találtak nagyerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében. Az ügy elsikkadni látszott, miután kevésnek bizonyult az Orbán-kormány megmentéséhez, de most a szerbiai választás közeledtével újra előkerült.

Hét ember ellen folyik nyomozás annak a robbanóanyagnak az ügyében, amelyet április 5-én találtak Magyarkanizsa község területén, Oromhegyesnél a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat földgázvezeték közelében, közölte a a szabadkai főügyészség. A szerbiai 021 portál által ismertetett közlemény szerint a gyanúsítottak egy szervezett csoport tagjai, akik Szerbiában robbanóanyagot, robbanószerkezeteket és drónokat szereztek be és tároltak, majd ezeket előre egyeztetett helyekre juttatták tovább az Európai Unió országaiba.

A csoport tevékenységének nyomon követése során robbanóanyagot, robbanószerkezeteket, drónokat és ezek használatához szükséges egyéb felszerelést is lefoglaltak a szerb nyomozók. A hét őrizetbe vett személyt fegyverek és robbanószerkezetek engedély nélküli gyártásával, birtoklásával, szállításával és kereskedésével gyanúsítja a vádhatóság.

A szerb eljáró hatóságok az európai országok nyomozó hatóságaival is együttműködnek annak tisztázására, pontosan milyen szerepet töltöttek be az egyes gyanúsítottak, és mire szánták a náluk talált eszközöket, idézte az RTS-t a Vajdaság Ma portál.

Mint ismert, a magyar parlamenti választások véghajrájában, április 5-én Orbán Viktort Aleksandar Vučić szerb elnök tájékoztatta, hogy a Török Áramlat gázvezeték közelében,a vajdasági településnél két robbanóanyaggal teli hátizsákot gyújtózsinórokat találtak. A szabadkai ügyészség akkor azt közölte, mintegy négy kilogramm, feltehetően plasztik robbanóanyagot, valamint robbanószerkezet összeállítására alkalmas anyagokat találtak a helyszínen. Feltételezések szerint terrorakció készült, amely a Magyarország számára is kritikus gázinfrastruktúrát célozta. Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot, a kormányzati propaganda Ukrajnát és Kijevnek a magyar választásokba való beavatkozási szándékát látta a történtek mögött.

A szerb katonai biztonsági ügynökség azonban említést sem tett Ukrajnáról, vezetője azt állította, hogy a robbanóanyag amerikai gyártmányú, a szerb szolgálatok információi szerint egy migránscsoporthoz tartozó személy készülhetett diverzióra a gázvezeték ellen.

Az augusztus 31-i szerb ügyészségi közlemény már szót sem ejt a Török Áramlatról, arról, hogy a szervezett bűnözői csoport őrizetbe vett hét tagja a gázvezeték ellen készült volna merényletre.



A közlemény illegális fegyvergyártásról, birtoklásról és kereskedelemről, azoknak az Európai Unió különböző országaiba való eljuttatásáról szól. A lefoglalt fegyverek és robbanóeszközök rendeltetésének tisztázása még a folyamatban lévő nyomozás feladata, állítja az ügyészség. A bejelentés legfontosabb része talán annak időzítése. Ápriliis óta semmiféle tájékoztatás nem történt a hátizsákok ügyében, arról sem, hogy folyik a nyomozás, ami erősíti a gyanút, hogy újabb kampányfogásról van szó. Szerbia ugyanis októberben előrehozott parlamenti választásra készül, Aleksandar Vučić augusztus 20-án, több mint egy éves halogatás és ígérgetés után jelentette be, hogy a voksolás valószínű időpontja vagy október 18 vagy 25-e lesz. Vučić maga is lemondott elnöki mandátumáról, és a szerb alkotmány szerint harmadikért már nem indulhat – amely 2027. májusában amúgy is lejárt volna –, de nem kíván visszavonulni a politikától.

Feltételezések szerint Vučić a miniszterelnöki bársonyszékre pályázik, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnökeként.

Ahhoz azonban meg kell nyerni az októberi előrehozott voksolást, amely 14 éves kormányfői és elnöki regnálása legnagyobb erőpróbája lesz.

A 2014. november 1-jei, 18 ember halálálát okozó újvidéki vasútállomási tragédia átírta a szerb belpolitikát és alapjaiban rengette meg Vučić rezsimjét. A diákmozgalom önálló erőként, saját listával indul, a parlamenti ellenzékkel sem működik együtt, de így is a Szerb Haladó Párt legerősebb kihívójának ígérkezik, annak ellenére, hogy a kormányzó párt teljes szervezeti és médiabeli fölénnyel rendelkezik és mindeddig nem ódzkodott a választási machinációktól sem. Az előrehozott választást eleve a diákmozgalom nyomására írja ki Vučić.

A mostani ügyészségi közlemény iezért kampányfogás szagú, főképp annak fényében, hogy Vučić nem először jelent be választási kampányban őt magát, családját célzó állítólagos szervezkedést, merénylet kísérletet, amelyek a választások után rendre következmények nélkül feledésbe merülnek. Az április 5-én Oromhegyesnél talált rejtélyes hátizsákok ügyének meglepetésszerű felmelegítése