Csalással is vádolják a szélsőjobboldali Călin Georgescut

Románia;házkutatás;előállítás;AUR;Călin Georgescu;George Simion;

2026-09-21 12:45:00 CEST

A volt román államfőjelöltet előállították, és házkutatást is tartottak nála. Szinte azonnal védelmére kelt az ugyancsak szélsőjobboldali, magyargyűlölő volt elnökjelölt, George Simion.

Újabb ügyben indult eljárás a fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt már bíróság elé állított Călin Georgescu volt román államfőjelölt és feltételezett bűntársai ügyében – közölte hétfőn a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). A politikust hétfő reggel az utcán állították elő a rendőrök, majd hazakísérték, hogy házkutatást tartsanak nála. A vádhatóság szerint Georgescut egy román és egy olasz állampolgárságú bűntársával együtt bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalással gyanúsítják. A sértett feljelentése 2024-ből származik, de a nyomozás a DIICOT szerint már 2021-ben megkezdődött.

Gerogescu és feltételezett bűntásai állítólag 1,1 millió euróval károsítottak meg egy Buzau megyei üzletembert, akinek 6 millió eurós, egy svájci bank által nyújtandó kedvezményes hitel ígéretével vettek rá a biztosítéknak nevezett 1,1 millió eurós összeg letétbe helyezésére. Az Agerpres hírügynökség úgy tudja: az összeggel a 2024-es elnökválasztáson függetlenként induló Georgescu választási kampányát finanszírozták. A vádhatóság szerint Georgescu és társai jelentős vagyonnal és jól menő külföldi cégekkel rendelkező üzletembereknek adták ki magukat, akik romániai vállalkozásokba akarnak befektetni. Az ügyészek szerint a Georgescu által vezetett bűnszövetkezet 2021-től kezdődően főként Romániában és Nagy Britanniában működött.

Georgescu ismételt előállítására elsőként George Simion, a szélsőjobboldali, a közvéleménykutatások szerint a parlamenti mandátumok 40 százalékának megszerzésére esélyes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke reagált, aki Facebook-bejegyzésében úgy értékelte, hogy Románia egy diktatúra és azt üzente híveinek, hogy véget kell vetni a visszaéléseknek. A román államfő által kormányalakítással megbízott Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő az RFI román adásában azt mondta: minden törvénysértést a hatályos btk. szerint meg kell büntetni. Megjegyezte: ne várják tőle, hogy egy olyan Európa-ellenes, oroszbarát, felforgató, az embereket megtévesztő közéleti személyiség miatt sajnálkozzon, mint Georgescu, aki szerinte nem méltó a választók támogatására.

Az utólag érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában legtöbb voksot szerző Georgescu első, fasiszta eszmék terjesztése miatt indult pere februárban kezdődött, augusztusban pedig az alkotmányos rend elleni szervezkedés és hamis adatközlés vádjával indult ügyben is elrendelte az érdemi tárgyalás lefolytatását a legfelsőbb bíróság.