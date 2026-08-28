Veszteségbe fordult az MBH működése

veszteség;bankadó;magyar állam;Mészáros Lőrinc;kamatstop;MBH Bank;

2026-08-28 16:09:00 CEST

Az első félévben 23,8 milliárd forintos veszteséget termelt a Mészáros Lőrinc többségi és a magyar állam kisebbségi tulajdonában lévő MBH Bank.

Stabil tőkepozícióval és kiegyensúlyozott pénzügyi eredményekkel zárta az év első hat hónapját az MBH Bank. A bankcsoport korrigált átfogó eredménye az idei első félévben több mint 88 milliárd forintot tett ki, amely 780 millió forinttal haladja meg a tavalyi azonos időszakban elkönyvelt korrigált eredményt – olvasható az MBH közleményében, amely azt sugallja, hogy a bank működésével minden a legnagyobb rendben van.

Az csak a közlemény későbbi soraiból derül ki, hogy adózás után már nem maradt egy fillér nyereség sem, sőt 23 milliárd forint veszteségbe fordult a bank működése.

Az MBH Bank az év első hat hónapjában 80,7 milliárd forintnyi bankadót és extraprofitadót, valamint több mint 45,7 milliárd forintos tranzakciós illetéket fizetett, a kamatstop hatása pedig idén eddig 23,8 milliárd forintos veszteséget jelentett a bankcsoport számára. Az összesen több mint 150 milliárd forintot meghaladó elvonások jelentős terhet jelentettek és negatív hatást gyakoroltak a hitelintézet pénzügyi eredményeire, hatásukra a bankcsoport számviteli eredménye negatívba fordult. Mindez arra sarkallja a bankcsoportot, hogy extra teljesítménnyel kompenzálja ezen hatásokat, valamint, hogy további erőfeszítéseket tegyen a költségoptimalizáció és a hatékonyságnövelés érdekében – írják.

A Portfolio.hu cikke mutat rá, hogy a Fidesz-kormány számlájára írható, hogy az egykori NER-kedvenc bank működése veszteségbe fordult, ugyanis az az extraprofitadó emelése és a kamatstopok meghosszabbítása miatt történt. Az MBH Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos többségi tulajdonában áll különféle magántőke-alapokon keresztül, de még mindig van 15 százaléknyi állami tulajdon is benne, így a bank jövője részben az új kormánytól is függ. (Az MBH korábban három állami bankból született: mind az MKB, mind a Budapest Bank állami, a Takarék-csoport pedig állami-önkormányzati tulajdonú volt, ám a Fidesz-kormányzás alatt Mészáros került többségi pozícióba.)

Az MBH vesztesége figyelemre méltó, mert a hasonlóan nagy bankok vaskos nyereséget termelnek mind a mai napig.

Igaz majd minden bank a tavalyihoz képest csökkenő profitról adott számot, az ok az extra bankadó, amit tavaly emelt meg a kormány. Még a másik NER-bank, a Tiborcz István tulajdonában lévő Gránit Bank is meg tudta őrizni jövedelmezőségét: a pénzintézet 2026 első felében 12 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el, amely 0,3 százalékkal haladja meg a megelőző év hasonló időszakát. A korrigált egyedi adózás utáni eredmény 11,1 milliárd forint volt, amely alapján 13,6 százalék a korrigált saját tőkearányos nyereség. A bank hitelállománya éves összehasonlításban 8,6 százalékkal bővült, amelyet elsősorban a lakossági hitelvolumen 60,7 százalékos növekedése eredményezett. A lakossági számlák száma 33,6 százalékkal nőtt egy év alatt, köszönhetően az idén tavasszal bevezetett, fintech logikára egymásra épülő lakossági számlacsomagoknak és a folyamatosan bevezetett innovációknak – olvasható a Gránit Bank közleményében.

Az MBH Bank a NER bankja volt az elmúlt években, ez biztos hátteret nyújtott a pénzintézetnek.

Áprilisban azonban ez megszűnt, ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy a bank teljes betétállománya az első félévben, decemberhez képest 592 milliárd forinttal (-7,1%) csökkent, miközben a bankszektor egészéé 2507 milliárd forinttal (+4,9%) nőtt – mutat rá a Portfolio.hu elemzése. A részletekből kiderül, hogy mind a lakossági, mind a vállalati betétállomány kisebb lett.

Az MBH Bank tavaly még jelentős nyereséget termelt: 2025-ben az adózás utáni profit 204,4 milliárd forint volt. Ennek ellenére az idén április végén - már a választások után megtartott - közgyűlésen a részvényesek úgy döntöttek, hogy egyetlen fillér osztalékot nem vesznek fel a tavalyi nyereség után. Indoklásuk szerint a bank változó gazdasági kilátásokra, valamint az EU-támogatások várható, rövid határidőn belüli és jelentős összegű folyósítására, élénkebb hitelezési tevékenységre készül. Ennek támogatására döntött úgy a közgyűlés, hogy a teljes tavalyi nyereséget reménytartalékba helyezik - legalábbis a hivatalos indoklás szerint.