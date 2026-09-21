NAV: Automatikusan érkezik a dízeltámogatás, nem kell külön igényelni

támogatás;dízel;NAV;

2026-09-21 07:59:00 CEST

És nem kell bejelenteni a bankszámlaszámot sem.

A dízeltámogatás teljesen automatikus, nem kell igényelni, és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A tájékoztatás felidézi, hogy a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzembentartói összesen 20 ezer forint támogatást kapnak négy részletben. A kincstár az összeget automatikusan utalja, azoknak az autósoknak pedig, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás viszi ki a támogatást.

„A jogosultaknak tehát nincs teendőjük: nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük. A támogatás teljesen automatikus, mindenféle bejelentés vagy igénylés nélkül meg fog érkezni” – hangsúlyozza a közlemény.

A NAV hozzáteszi, hogy a támogatás részletszabályairól, a jogosultak pontos köréről és az utalási dátumokról rövidesen tájékoztatót publikál, és honlapján, a www.nav.gov.hu címen, valamint a sajtóban és a közösségi médiában is minden szükséges információt közzétesz.

Az Országgyűlés a múlt héten döntött arról, hogy támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Az erről szóló kormányzati előterjesztést elsősorban az orosz-ukrán, illetve a közel-keleti háborúk okozta üzemanyagár-emelkedésekre hivatkozva terjesztették elő. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el a javaslatcsomagot, ami nem csak az ellenzéki Fidesz, KDNP és Mi Hazánk bírálatát jelzi, de mutatja, hogy a kormányzó Tisza párt sem teljesen egységes ezekben a kérdésekben. Az ellenzék leginkább a védett ár visszaállítását javasolta volna, de kormánypártiak azzal érveltek, hogy az üzemanyaghiányhoz vezetne.