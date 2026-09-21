Visszavonja a kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló határozatot

fejlesztés;visszavonás;kollégium;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;

2026-09-21 18:18:00 CEST

A 2021-ben elkülöníteni tervezett 12 milliárd forintot végül nem fizették ki, a beruházás pedig nem indult el.

Visszavonja a kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló 2021-es határozatot - közölte oldalán a kormány.

A korábbi döntés 12 milliárd forint elkülönítését írta elő a beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Alap terhére, a forrást azonban nem biztosították, kifizetés nem történt, és a fejlesztés sem kezdődött el.

A Farkasvölgyi úti kollégium épületét és az oktatáshoz szükséges telekrészeket 2020-ban vette használatba a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Egy 2021-es törvény ezt követően az érintett ingatlanokat ingyenesen megosztott református és bencés egyházi tulajdonba adta, a jogszabály indoklása szerint hitéleti, oktatási és felsőoktatási célokra.

A kormány közlése szerint a meg nem valósult beruházáshoz kapcsolódó 12 milliárd forintos vállalás továbbra is teherként szerepelt a költségvetésben. A határozat visszavonásától ezért 12 milliárd forintos egyenlegjavító hatást várnak.

A döntésről tájékoztatták a Dunamelléki Református Egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket. A kormányzati közlés szerint a továbbiakban ezek a szervezetek dönthetnek az ingatlan hasznosításáról.