Bruttó 360 ezer forintért bérel lakást Bódis Krisztának a Miniszterelnökség

Á. B.

szerződés;Miniszterelnökség;Bódis Kriszta;

2026-09-21 19:37:00 CEST

Emellett ügyvédi feladatok ellátására is szerződött a tárca.

Közzétették a Miniszterelnökség május óta megkötött visszterhes szerződéseinek listáját - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Magyar Péter kormányának május 12-i megalakulása után most először tették közzé a szerződések listáját; május 1. és augusztus 31. közötti időszakban mindössze három visszterhes szerződést kötött a tárca. Két szerződést ügyvédi irodákkal írtak alá, a harmadikat pedig egy magánszeméllyel kötötték lakásbérlet céljából.

A Garancsi Ügyvédi Iroda július 13-tól havi nettó 1,9 millió forint plusz áfa értékben ügyvédi feladatokat láthat el a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatellátásához kapcsolódóan. A megbízási szerződés 2027. június 30-ig szól.

Megbízási keretszerződést kötött a Miniszterelnökség a Rácz Gergely Ügyvédi Irodával nettó ötmillió forint plusz áfa keretösszegben, azaz munkaóránként nettó 50 ezer forint plusz áfa értékben. A július 30-tól a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb december 31-ig érvényes szerződést szintén ügyvédi feladatok ellátására kötötte a tárca a szerződésben részletezettek szerint.

A Miniszterelnökség augusztus 1-jétől hivatali lakást bérel Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztosnak havi bruttó 360 ezer forintért. A szerződés 2030. május 31-ig, de legfeljebb Bódis Kriszta kormánybiztosi jogviszonya fennállásáig érvényes.