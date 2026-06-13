Vasárnapi hatállyal kinevezték kormánybiztosnak Bódis Krisztát, Radnai Márkot és Rost Andreát, konkrét feladatokat kaptak

Rost Andrea;kormánybiztos;személycserék;Helyettes államtitkárok;Radnai Márk;Bódis Kriszta;

2026-06-13 07:23:00 CEST

A Magyar Közlönyben egyidejűleg megjelentek az Orbán-kormány több tucatnyi helyettes államtitkárának felmentéséről, a Magyar-kormányban ilyen pozíciót betöltők kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok is.

A Tisza párt április 12-i választási győzelmét követő napokban, hetekben bejelentetteknek megfelelően vasárnaptól, 2026. június 13-tól hivatalosan, a Magyar Közlönyben közzétett kormányhatározatok szerint is kormánybiztos lett a jelenlegi kormánypárt három ismert arca. Bódis Kriszta a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felelős kormánybiztos fő feladata a stratégia alapjainak, valamint a szakpolitikákon átívelő koncepciónak a kidolgozása.

A dokumentumfilmesként, íróként, a Van Helyed Alapítvány vezetőjeként ismertté vált Bódis Krisztának munkája során kapcsolatot kell tartania és egyeztetnie a civil társadalommal és az illetékes hivatalos szervek képviselőivel. Együttműködve az érintett miniszterekkel elő kell segítenie az oktatási, a szociális és az egészségügyi területeken az igazságos elosztás és az átlátható, számonkérhető intézményi működés megteremtését.

Radnai Márk, amint arról már többször maga is nyilatkozott, a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos lett. Legfőbb feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása. Ki kell továbbá dolgoznia javaslatokat hazai és nemzetközi példák alapján a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítésére, valamint „a magyar emberek testi, lelki, gazdasági jólétének biztosítását célzó kormányzati intézkedésekre”.

Rost Andrea, mint a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos, a magyar zenekultúra népszerűsítését, társadalmasítását, a magyar zene múltja, jelene és jövője támogatását és megbecsülését szolgáló programokat, javaslatokat fog kidolgozni. Javaslatokat tesz majd továbbá a fiatal tehetségek támogatását, a zenei nevelés megerősítését, valamint a magyar előadóművészek itthoni és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jutását elősegítő stratégia megalkotására. Tevékenysége során kapcsolatot kell tartania a kulturális szféra érintett szereplőivel, társadalmi és zeneművészeti szervezetekkel.

A Magyar Közlöny június 12-i számában több tucatnyi helyettes államtitkár felmentéséről, illetve kinevezéséről tettek közzé miniszterelnöki határozatokat. Az Orbán-kormány idején ilyen pozíciókat betöltők leváltásán túl, ahogy az a határozatokból kiderült, a Magyar-kormány részéről többen gyakorlatilag már egy hónapja végzik ezt a munkát, így sokuk esetében már május közepétől szól a határozatokban szereplő megbízatás.