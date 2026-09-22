Visszaállíthatja a kötelező orvoskamarai tagságot a parlament

egészségügy;gyermekvédelem;Országgyűlés;koncessziós szerződés;határozathozatalok;

2026-09-22 06:11:00 CEST

Az Országgyűlés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A parlament megtárgyalja és dönt a fideszes Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében.

A kötelező kamarai tagságot visszaállító, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról, továbbá a koncessziókkal kapcsolatos törvényjavaslatról is határoz kedden az Országgyűlés, amely elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjának tárgyalását.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

A határozathozatalok között döntenek

a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak visszaállító, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról.

Szavazás lesz az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról, amely tartalmazza az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is.

Határoznak az Otthon Start Programot is érintő, a magyar építészetről szóló törvény, továbbá egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.

Ha az Országgyűlés elfogadja az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítást, akkor megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága koncessziókkal összefüggő feladat- és hatáskörei.

A parlament megtárgyalja és dönt a fideszes Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyében.

Nyílt szavazáson, a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával megválaszthatják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökét és hat tagját. A tanács elnöki posztjára pályázatot írtak ki; három-három tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tettek javaslatot. A frakciók által jelölt tagok megbízatása négy évre, de legfeljebb a következő Országgyűlés megalakulásáig tart, az elnök megbízatása ötéves.

Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogász a jelölt. A Tisza-frakció Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet, Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, a KDNP Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembert, a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt, a Fidesz Szabó László kommunikációs szakembert, producert jelölte a tanács tagjának.

A határozathozatalokat követően megvitatják az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosítását.

A javaslat szerint tilos lesz a gyermekek számára pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. A közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket.

A kórházban rekedt gyerekek ügyében is intézkedéseket kezdeményeznek. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet.