A Szőlő utca felszámolása óta jelentősen nőtt a javítóintézetből szököttek aránya, eközben távozott az Aszódi Javítóintézet dolgozóinak 10 százaléka

gyermekvédelem;Aszód;Szőlő utca;életvitel ellenőrzése;Budapesti Javítóintézet;

2026-09-22 05:45:00 CEST

Jelentősen, 10-ről 30 százalékra nőtt a javítóintézetből engedély nélkül távozók aránya. Közben az Aszódi Javítóintézetben 60-ról 90-re nőtt az ellátottak száma.

Emelkedett a javítóintézetből szököttek aránya, a 20-30 éves átlag 10 százalék volt, december óta viszont a neveltek 30 százaléka távozik engedély nélkül. Erről tájékoztatta lapunkat a Pedagógusok Szakszervezete gyermekvédelmi tagozatának helyettes vezetője, aki az Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola nevelőtanára. Raffai Zoltán hozzátette: azt egyelőre nem tudják, hogy miért nőtt ilyen nagy arányban a szökések száma. Beszélt más nehézségről is: a tavaly decemberihez képest, a Szőlő utcai intézet felszámolásának következményeként, mintegy 50 százalékkal több fiatal van most az Aszódi Javítóintézetben, 60-ról jelenleg 90-re nőtt az ellátottak száma, a dolgozóknak viszont a 10 százaléka, 12 munkavállaló végleg vagy ideiglenesen távozott az intézményből.

Azok a kollégák, akik maradtak, túlórákkal és több gyerek vállalásával működtetik az egyébként 160 férőhelyes intézményt. Úgy fogalmazott: arra egyáltalán nem voltak felkészülve, hogy januárban egyik napról a másikra 20-szal több fiatalról, majd azóta még többről kell gondoskodniuk.

– A kollégák távozásának oka azonban nem is ez volt – mondta, sok pedagógus végzettségű dolgozó nem tudta elviselni azt, hogy a szociális szektor után a parancselven működő büntetés végrehajtáshoz kerültek.

Jelentkező van ugyan a távozók helyére, de a felvételi folyamat a pszichológiai és kifogástalan életvitel vizsgálattal együtt legalább négy hónapot vesz igénybe. Aki ezeken pozitív elbírálást kap, még nem lesz teljes értékű nevelő, oktató, hiszen hosszú, legalább egyéves tapasztalat kell az önálló munkavégzéshez.

Raffai Zoltán azt mondta:

nem volt jó az előző kormány kommunikációja, amely bűnözőnek állította be az összes javítóintézetben élő gyereket, de a jelenlegi álláspont sem feltétlenül igaz arról, hogy ezek a gyerekek csak egy kicsit rosszak.

Úgy fogalmazott: nem lehet sablonszerű, azonos álláspontot megfogalmazni, mert minden gyerek sorsa egyéni, és a viselkedésük sem azonos. Van, akit szigorúan kell fogni, de sokan alakíthatóak, mentorálhatók. Ehhez a munkához jó, speciális tudással rendelkező szakemberek kellenének, mert például egy sima általános iskolából kikerülő, kiváló matematikatanár nem feltétlenül alkalmas erre a feladatra.

Beszélt arról is, hogy a bezárt Szőlő utcából sokan Tökölre, Nagykanizsára, Debrecenbe kerültek, Aszódra csak a jogerősen elítéltek költöztek. Hozzátette: a gyerekek keveset meséltek az átélt nehézségekről, nem panaszkodnak.

Októbertől a javítóintézetek ismét a gyermekvédelmi rendszer részévé válnak, a javítóintézetek felügyelete ezután a gyermek- és ifjúságvédelemért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumhoz tartozik. A kormány 3 milliárd forintot biztosít az intézetekben lévő feltételek javításához is. Szeptember elején a Szociális és Családügyi Minisztérium lapunkat arról tájékoztatta: a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe való visszaintegrálása a fejlesztési folyamat első lépése, a budapesti javítóintézet bezárásával a korábbi öt helyett négy helyszínen történik a javítóintézeti nevelés.

Ez nem egy átgondolt szakmai döntés eredményeként alakult így, hanem a Szőlő utcai botrányra adott politikai válaszként. A Tisza-kormánynak kell most választ találni arra, milyen fejlesztésekre van szükség, milyen támogatásokat kell biztosítani a meglévő és jövőbeni munkatársaknak, és miként lehet a javítóintézetek szakmai munkáját erősíteni.

Az aktuális igényekhez is igazodniuk kell, hiszen a neveltek között egyre több áll pszichiátriai kezelés alatt, szerhasználati tapasztalataik vannak, és megemelkedett a szökések száma is. Annak érdekében, hogy mindezek megvalósíthatók legyenek, a javítóintézetekkel együtt pluszforrás is érkezik.

Mint ismert, a Szőlő utcai botrány hatására Pintér Sándor akkori belügyminiszter 2026. március 14-i határnappal jogutód nélkül megszüntette az intézmény működését. Ezt megelőzően, 2025 decemberében pedig kormányrendelet született arról, hogy a javítóintézetek irányítása és a fenntartása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a BVOP-hez kerül.