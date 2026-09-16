Gyurkó Szilvia: 23-24 ezer gyerek él a szakellátásban, ez brutálisan sok

gyermekvédelem;Gyurkó Szilvia;

2026-09-16 10:22:00 CEST

A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár szerint a szakellátásba legnagyobb arányban az egy év alatti gyerekek kerülnek be, miközben a hazagondozások aránya gyakorlatilag megfeleződött.

„Brutálisan sok”, hogy az utógondozottakkal együtt 23-24 ezer gyerek él szakellátásban – jelentette ki a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára a HVG-nek adott interjújában.

Gyurkó Szilvia arról beszélt, hogy miközben egyre kevesebb gyerek születik, a szakellátásban élők száma nem csökken. A rendszerbe az egy év alattiak kerülnek be a legnagyobb arányban, vagyis főként újszülöttek és csecsemők. Szerinte közben gyakorlatilag megfeleződött azok aránya, akiket később vissza tudnak gondozni a családjukhoz. Úgy látja, emiatt ha egy gyereket kiemelnek otthonról, nagy eséllyel a szakellátásban is nő fel. A cél ezzel szemben az lenne, hogy a szülőket és a családokat annyira megerősítsék, hogy a gyerek visszakerülhessen hozzájuk.

A Tisza-kormány a gyermekvédelmi rendszer problémáit egy kétszáz oldalas, Diagnózis című jelentésben foglalta össze.

Az államtitkár kifejtette, ennek elkészítése volt az első lépés ahhoz, hogy pontosan lássák a kiinduló helyzetet, és erre építve dolgozzanak ki stratégiákat. Azt mondta, ha nem ennyire szétbombázott rendszert örököltek volna, most az elsődleges fókuszuk például a digitális gyerekvédelmen, a gyerekek mentális egészségén, az élethosszig tartó tanuláson vagy a gyerekjogok környezetvédelmi érvényesülésén lenne.

Gyurkó Szilvia olyan gyermekvédelmi rendszert szeretne, amelyben jóval kevesebb gyerek nevelkedik a családján kívül, és erősebbek a családmegtartó, illetve prevenciós szolgáltatások. Fontosnak tartja az alap- és szakellátás szorosabb együttműködését, valamint az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátórendszer aktív jelenlétét is.

A javítóintézetek ügyében jelenleg társadalmi vita zajlik. Ha a tervek szerint halad a folyamat, október 1-jén ezek hivatalosan visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. A Szőlő utca bezárása után nem nyitnak ötödik intézményt: Debrecenben, Nagykanizsán és Aszódon működik majd fiúkat fogadó javítóintézet, Rákospalotán pedig lányokat fogadnak. Az államtitkár szerint a négy intézményben elegendő kapacitás van, fejlesztésekre azonban szükség van.