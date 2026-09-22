Megválasztották Polyák Gábort a Médiatanács elnökévé

Parlament;Polyák Gábor;Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa;

2026-09-22 11:11:00 CEST

A testület négy, a Tisza-frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját is megszavazták, de elutasították a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.

Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé kedden az Országgyűlés. A parlament megválasztotta a testület négy, a Tisza-frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.

Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A médiatanács tagjának választották a Tisza Párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót (186 igen, 0 nem, 1 tartózkodás), Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet (187 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust (187 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt (171 igen, 9 nem, 7 tartózkodás).

Elutasították ugyanakkor a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek (72 igen, 95 nem, 16 tartózkodás) és a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek (78 igen, 84 nem, 18 tartózkodás) a megválasztását.

A törvényhozás művelődési bizottsága hétfőn döntött arról, hogy Polyák Gábort jelöli a médiatanács elnöki tisztségére. Ugyanekkor határoztak arról, hogy támogatják a kormánypárti és ellenzéki frakciók által a testületbe javasolt személyek megválasztását.