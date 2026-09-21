Polyák Gábort javasolta a Médiatanács elnökének az Országgyűlés eseti bizottsága

Országgyűlés;Polyák Gábor;eseti bizottság;elnökjelölt;Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács;Művelődési Bizottság;

2026-09-21 10:45:00 CEST

Az elnökjelölt jogász, kommunikációs szakembert, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet professzorát még hétfő délelőtt meghallgatja az Országgyűlés művelődési bizottsága. Ugyanígy járnak el a Médiatanács tagjainak javasolt hat jelölt esetében is.

A Médiatanács elnöki tisztségére Polyák Gábort javasolta hétfőn az Országgyűlés eseti bizottsága. A múlt héten tizenegy jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit nyilvános bizottsági meghallgatás keretében. Közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. A bizottság munkájában részt vevő szakmai testületek a tizenegy pályázó közül négy – Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönleber Zoltán és Tóth Csaba – jelölését támogatták. A Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság személyi javaslatát a művelődési bizottság elé terjeszti, amely még hétfőn személyesen meghallgatja az elnökjelöltet. Polyák Gábor jogász, kommunikációs szakember, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet professzora.

A szakmai tagok által támogatott jelölteket pontozással értékelte a bizottság: Polyák Gábor 130 pontot, Tóth Csaba 127 pontot, Kajzinger Ervin 99 pontot, Schönleber Zoltán pedig 98 pontot kapott pályázatára. A bizottság a médiatanács tagjainak jelölésére is javaslatot tett. A hétfői ülésen a médiatanács tagjának javasolták Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot, Nagy Krisztinát, Szabó Lászlót, Pindroch Ferencet és Tóth Mátét, akiket szintén a művelődési bizottság hallgat meg, mielőtt az Országgyűlés döntene valamennyi jelöltről.

Hantosi István, Tisza párt országgyűlési képviselője, a bizottság elnöke az ülésen hangsúlyozta: kulcsfontosságú esemény zajlik, mert Magyarország demokratikus történetében első alkalommal fordul elő, hogy nyilvános, átlátható, mindenki által követhető kiválasztási folyamat eredményeképpen tesznek javaslatot a negyedik hatalmi ág, a média felett hatósági, felügyeleti jogokat gyakorló szervezet vezetésére. A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve.

Kovács Tibor, a médiaszakmai szervezetek közös delegáltja történelmi pillanatnak nevezte, hogy a szakma nem csupán tárgya, hanem érdemi résztvevője egy róla szóló döntésnek. Hozzátette: ezzel olyan gyakorlatot teremthetnek, amelyben a magyar média és a magyar nyilvánosság jövőjéről nem születhet többé döntés a szakma érdemi részvétele nélkül. Hangsúlyozta, az értékelés során a szakmai szervezetek nem politikai állásfoglalást alakítottak ki és nem személyes szimpátia alapján döntöttek, hanem azt vizsgálták, hogy a szakmai felkészültség, a vezetői tapasztalat, az integritás és benyújtott program alapján mennyire alkalmasak a jelöltek az előttük álló feladatra.

A mintegy százoldalas pályázatot benyújtó Polyák Gábor médiajogász múlt csütörtöki meghallgatásán konvergens, független és pártatlan médiahatóság képét vázolta fel, amely folyamatosan nyílt párbeszédben áll a társadalommal és a szakmai szereplőkkel. A hírközlés területén a hálózatok ellenállóképességének fokozását, a megfelelést a mesterséges intelligencia jelentette kihívásoknak, a médiában pedig a professzionális magyarországi tartalomgyártás hosszú távú fennmaradásának biztosítását emelte ki feladatként. Megjegyezte: utóbbi egyik feltétele a torzulásmentes magyar médiapiac.