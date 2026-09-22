Csak a jó szerencsén múlt, hogy nem történt emberölés a Vígszínháznál

Budapest;turista;rendőrség;támadás;ámokfutás;

2026-09-22 11:55:00 CEST

Mind a támadónak, mind a megtámadott fiatalembernek elképesztő szerencséje volt a napokban a Vígszínháznál történt esetnél – fogalmaztak szakmai forrásaink. Így a támadást elkövető brit férfival szemben csak a súlyos testi sértés kísérlete állapítható meg.

Alighanem jogi egyetemek szemléltető példája lehet, hogy egy utcai verekedésnél milyen vékony a határvonal egy felfüggesztettel vagy legfeljebb kétéves börtönbüntetéssel járó könnyű testi sértés vétsége és egy főbenjáró, hosszú börtönéveket ígérő emberölési bűncselekmény között.

A napokban nagy felháborodást váltott ki egy Budapesten, a Vígszínháznál készült videó – a zebra előtt álló taxi fedélzeti kamerája rögzítette a jelenetet –, amikor egy brit fiatalember minden előzetes ok nélkül megtámadott egy arra baktató fiatalembert, nekifutásból ledöntötte, majd többször teljes erővel fejbe rúgta a földön fekvő, immáron eszméletlen embert. A dühöngő támadót egy éppen arra járó szolgálaton kívüli rendőr és egy közeli szórakozóhely biztonsági őrei fékezték meg. Majd az áldozatot és a tettest is kórházba szállították – a tettest azért, mert a helyszínen jelen lévők megítélése szerint erősen ittas volt.

Azóta kiderült, hogy a brit férfit a rendőrség a kihallgatása után szabadon engedte, és ezután szabadlábon védekezhet. Ez elsőre rendkívül különös, miután a felvételen egyértelműnek tűnik, hogy rendkívül súlyos támadás történt, ami életveszélyes következményekkel is járhatna.

Érdeklődésünkre – miként lehet, hogy ezek után szabadlábon védekezhet a támadó – a BRFK sajtóosztályán közölték: a férfival szemben „az előzetes letartóztatás feltételei nem álltak fenn”. Az ügyre rálátó szakmai forrásaink szerint mind a támadónak, mind pedig a megtámadott fiatalembernek elképesztő szerencséje volt.

Bár a felvételen valóban egy brutális támadás látható, ahol a támadó brit férfi célzott fejrúgásokat mér a földön heverő, már eszméletlen áldozatára, csodával határos módon a rúgások nem igazán értek célba, így az áldozat nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülésekkel megúszta a támadást.

Így viszont a brit férfival szemben még a súlyos testi sértés sem áll meg, legfeljebb a súlyos sértés kísérlete, mivel okkal feltételezhette, hogy az arcra-fejre mért rúgás nyolc napon túl gyógyuló vagy annál súlyosabb életveszélyes sérülést okozhat. Már ha az elkövető ennek tudatában volt, ami helyi forrásaink szerint a fiatalember állapotát látva erősen kétséges volt.

Azt, hogy milyen esetben kell letartóztatást elrendelni, a büntetőeljárási törvény határozza meg. Mivel a brit fiatal rúgásai szerencsére nem találtak be pontosan a fejre, a tette minősítése súlyos testi sértés kísérlete lett, így a cselekmény tárgyi súlya nem indokolta a letartóztatást.

Akkor is letartóztathatták volna a rendőrök, ha felmerül az eljárás meghiúsítása, ám úgy hírlik, hogy

a brit férfi már elismerte a bűncselekményt – a videófelvételen látható, fél tucat tanú szeme előtt lejátszódott támadást nehéz is lett volna letagadni –, és megerősítette, hogy ő látható a felvételen.

Ezek után már nincsen olyan nyomozati cselekmény, ami miatt bent kellett volna tartani a brit fiatalt a fogdán.

Ugyanakkor forrásaink azt is hangsúlyozták: egy ilyen támadás egészen más kimenetelű is lehetett volna. Ha a brit a támadás során pontosan rúg, eltalálja a fejen lévő jó fél tucat létfontosságú, sérülékeny hely egyikét, úgy bízvást egyetlen rúgással is maradandó sérülést vagy éppen halált okozhatott volna, és akkor a brit turista nemhogy előzetesebe kerül, hanem bizonyosan hosszú-hosszú börtönévekkel fizetett volna a tettéért.