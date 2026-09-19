Őrizetbe vették azt a férfit, aki péntek este ájultra vert egy járókelőt Budapest belvárosában

Budapest;BRFK;őrizetbe vétel;Szent István körút;súlyos testi sértés kísérlete;

2026-09-19 18:08:00 CEST

A megtámadott férfi a Szent István körút XIII. kerületi oldaláról zebrán ment át az V. kerületi oldalra, amikor a bántalmazó nekiesett. Az elkövető elszámoltatása folyamatban van.

Súlyos testi sértés kísérlete miatt eljárás indult egy fiatal férfi ellen, aki pénteken késő este súlyosan bántalmazott egy járókelőt Budapesten, a Szent István körúton – közölte szombaton Mérkőy Márton, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztályának sajtóügyeletese. Elmondta, hogy a rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt, elszámoltatása jelenleg is folyamatban van.

Az esetről a 24.hu számolt be egy videófelvétel alapján, amin az látható, hogy ájultra vernek egy békés járókelőt Budapest belvárosában. A videót egy magánszemély tette közzé péntek este a Facebookon. A történtek sértettje békésen haladt át a zebrán, amikor fellökte őt egy férfi, majd többször megütötte és megrúgta a földön fekvőt. Ezután az elkövetőt többen körbeveszik, majd a bántalmazott férfi mellett rögtön megáll egy mentőautó – írta a portál a felvétel alapján.

A hvg azt is megemlítette, hogy a bántalmazás a Vígszínház közelében történt, amikor a sértett átkel a zebrán a Szent István körúton, majd elindul a Honvéd utcán átszelő gyalogátkelőn, amikor a tettes oldalról nekiront és földre viszi, majd többször fejbe rúgja.