Elszállt Mészáros Lőrinc sportszermárkája, a 2Rule, már csak a Felcsút hordja az NB I-ben a mezét

labdarúgó NB I;Mészáros Lőrinc;2rule;

2026-09-23 05:55:00 CEST

A megváltozott széljárás jelentősen csökkentette a márka kedveltségi mutatóját, az idei szezonban a felcsútin kívül már a labdarúgó élvonal egyetlen csapata sem hordja a Mészáros Lőrinchez köthető, bizarr nevű 2Rule mezt.

A több mint 10 éve Macronban játszó Kispest Honvéd NB I-es visszatérésével négyre nőtt az olasz sportszergyártó partnereinek száma, így ők öltöztetik a legtöbb csapatot a hazai labdarúgás élmezőnyében. A kispestiek mellett az előző két szezon bajnoka, az ETO FC és az FTC, továbbá a Nyíregyháza is Macronban lép pályára, derült ki a Sportsmarketing szakportál gyűjtéséből.

Az adidas a Vasas FC feljutásának örülhet, mert így háromcsapatosra bővült a portfóliója, ugyanis a DVSC és a Kisvárda is háromcsíkos szerelésben feszít. A Nike megtartotta az előző szezonbeli két csapatát az MTK-t és a Paksot, míg a harmadik nagyágyú, a Puma a Kazincbarcika kiesése után már csak az Újpesttel vigasztalódhat. A Joma hosszú idő után tért vissza az NB I-be, a ZTE szavazott bizalmat a márkának.

Szállj el, kismadár

A 2Rule mögött álló Magyar Sportmárka Zrt. Mészáros Lőrinc Talentis Group Zrt.-jének tulajdonában van – a márka az első osztályban pozíciókat vesztett. A 2Rule a zalaegerszegiek váltásán túl a DVTK kiesése miatt is bánkódhat, így az előző három szezonban öltöztetett hármasból már csak a Puskás nevével visszaélő felcsúti csapat maradt a magyar gyártónak az élvonalban. A szakportál megjegyzi,

a 2Rule ezt az egyetlen NB I-es partnerét sem tudta időben kiszolgálni: a szezonban bevezetett új meze még nincs készleten, így ha a mesterségesen létrehozott és közpénzből felpumpált csapatnak volnának szurkolói a település határán kívül is, akkor ezt ezek a drukkerek per pillanat megvásárolni sem tudnák.

Összegezve: hat mezmárka van jelen a 12 csapatos NB I-ben. A három nagy sportszergyártó – adidas, Nike, Puma – a magyar élvonal felét öltözteti, de az idei szezon nyertese a mezőny harmadát kiszolgáló Macron.

A legdrágább mez kispesti, a ferencvárosi csak második

Az NB I-es csapatok mezeinek ára a szezonban 19.000 forint és 35.990 forint közötti sávban mozog. A legolcsóbb a Kisvárda meze, míg a legmélyebben a háromévnyi NB II-es kitérő után visszajutott Kispest-Honvéd szurkolóinak kell a zsebükbe nyúlniuk. Ennél egy ezressel kevesebbet kell fizetni a legnagyobb szurkolóbázist felmutató FTC mezéért, 34 900 forintot.