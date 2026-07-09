A 2Rule szünetelteti netes áruházát és közösségimédia-jelenlétét is. A márka Facebook-oldalát megszüntették, a kevesebb mint 700 követővel rendelkező Instagram-profilját pedig privátra állították. A 2026/27-es futballidényben a jelek szerint így már csak a Puskás Akadémia ölti magára Mészáros Lőrinc sportszergyártójának termékeit.
Az előző évi 196 millió forint után tavaly 213 milliós profitot termelt a márkát forgalmazó Magyar Sportmárka Zrt.
A jelek szerint most nem szárnyal annyira a felcsúti milliárdos sportmárkája.
Az adomány értékéből kétszer is tele tudná tankolni az új luxusjachtját.
Ez derült ki a 2rule most beadott éves beszámolójából.
A Zalaegerszegi TE FC is beöltözött, velük ismét az NBI-es mezőny negyede játszik 2rule-szerelésben.
Mészáros Lőrinc öltözteti ezentúl a játékosokat.
A Tények című műsorban sikerült bemutatni, hogy Mészáros Lőrinc sportmárkáját kedvezményes áron kínálják egy kaposvári sportrendezvényen.
A Magyar Sportmárka Zrt. saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent 2018-ban, így mínusz 125 millió forinton landolt, adózott eredményük pedig mínusz 129 millió volt.
Igen, jól sejtik: a klub, amelyik már kapott mezeket, nem más, mint a felcsúti Puskás Akadémia.
Hónapok óta hiába ígéri a piacra elképesztő gyorsasággal betörő cég termékeinek kiskereskedelmi forgalomban történő megjelenését - most pedig úgy tűnik, már a sportolók megrendeléseivel sem tudják tartani a lépést.
Minden piaci modellnek ellentmond az, ami Mészáros Lőrinc sportmárkájával történik: a futballklubok sorban állnak a mezekért, de boltot még mindig nem sikerült nyitni.
A társtulajdonos eladta saját részét, így egyedül Mészáros Lőrinc cége áll Mészáros Lőrinc sportszermárkája mögött.
Úgy vélik, nem volt kivehető a márkajelzés, és egyébként sem kapott „indokolatlan hangsúlyt”.
A név után a logó is egyezik, vagy legalábbis majdnem: papucson találták meg a 2Rule-ral szinte teljesen egyező madárikont, a logót egy magyar cég használja.
Mészáros Lőrinc csodamárkáját most már egy civil futóverseny részvevői is viselhetik. Persze, politikáról szó sincs az ügyben.
Szegeden készülhet a Mészáros-féle, az állami médiában ingyen reklámozott sportruházat egy része, mégpedig helyben kifejlesztett, különleges technológiával.
Mészáros Lőrinc cégének Mészáros Lőrinc irodaházában van az új székhelye.
Az évi 80 milliárd forint közpénzből működő szervezet és a varázslatosan népszerű sportmárkája bartermegállapodást kötött.
A márkajelzés már kint van, augusztus közepétől már a nép egyszerű gyermeke is vásárolhat a Mészáros-féle sportruházatból.
Szakadt a 2rule-mez, ikszelt a címvédő Vidi, a Ferencváros pedig magabiztosan győzte le az MTK-t az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság második fordulójában.
Visszarántás miatt reccsent a 2rule márkás sportmez Molnár Gáboron: a felcsúti focista ezen annyira bedühödött, hogy fellökte ellenfelét.
Viselheti helyette saját márkás szürke mackóját.
A Haladás, a Felcsút és a Diósgyőr játékosainak mezén is ott feszülhet majd a Mészáros Lőrinc madara.