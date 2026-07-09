Itt a vége, földbe állt Mészáros Lőrinc sportruházati márkája, a 2rule

A 2Rule szünetelteti netes áruházát és közösségimédia-jelenlétét is. A márka Facebook-oldalát megszüntették, a kevesebb mint 700 követővel rendelkező Instagram-profilját pedig privátra állították. A 2026/27-es futballidényben a jelek szerint így már csak a Puskás Akadémia ölti magára Mészáros Lőrinc sportszergyártójának termékeit.