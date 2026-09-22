Havasi Bertalan: Minden odaítélt támogatás kulturális célokat szolgált, Seszták készen áll tisztázni magát

Havasi Bertalan;

2026-09-22 18:58:00 CEST

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a párt az egész NKA-ügyet kezdettől fogva politikai indíttatású, koncepciós eljárásnak tekinti.

Minden odaítélt támogatás kulturális célokat szolgált, Seszták készen áll tisztázni magát – reagált a Népszavának a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal történtekre.

Ami a Hankó Balázzsal szembeni vádaskodásokat illeti, a Fidesz az egész NKA-ügyet kezdettől fogva politikai indíttatású, koncepciós eljárásnak tekinti. A támogatásokról döntő testületek tagjai nem követtek el semmi rosszat, és a pályázati források elosztása jogszerűen történt. Minden odaítélt támogatás kulturális célokat szolgált. Seszták Miklós pedig természetesen készen áll tisztázni magát a hatóságok előtt, ezt fogja tenni – írta a Népszavának Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Mint arról írtunk, a fideszes Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte Lajtár István legfőbbügyész-helyettes. Hankó esetében az ügyészség 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesztáknál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást.

Seszták egyébként az ügyvédjén keresztül a 24.hu-val már közölte: ártatlan.