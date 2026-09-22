Lemondott az az Országos Magyar Vadászkamara elnöke

lemondás;távozás; NER;Országos Magyar Vadászkamara;

2026-09-22 18:30:00 CEST

A távozás beleillik abba a sorba, amely az áprilisi országgyűlési választás, a NER bukása után a magyarországi vadászat területén történt.

Jámbor László 2026. szeptember 21-én azonnali hatállyal lemondott a Vadászkamara országos szervezeténél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet elnökségéhez címzett levelében köszönetet mondott mindazoknak, akik csaknem tizenhárom éves elnöki munkája során támogatták, és akikkel együtt dolgozhatott a magyar vadászat és vadgazdálkodás ügyéért – olvasható a hivatalos közleményben az Országos Magyar Vadászkamara honlapján közlemény.

A közlemény szerint Jámbor László, a TAEG Zrt. (a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság) nyugalmazott vezérigazgatója, a Vadászkamara Győr-Moson-Sopron vármegyei Területi Szervezetének elnöke 2014-ben kapott először bizalmat az országos küldöttektől a Vadászkamara vezetésére. Három ciklust követően, a 2026. márciusi tisztújításon ismét őt választották meg a szervezet elnökének.

Az újraválasztás után fél évvel való távozás azért nem meglepő, mert a Tisza párt győzelmével egyben megbukott a NER által szinte teljesen leuralt ágazat irányítása is. Amint arról a Népszava is beszámolt, már májusban Bárándy Péter váltotta Semjén Zsoltot az Országos Magyar Vadászati Védegylet élén. Alig egy hónap múlva, június 23-ai hatállyal az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége kirúgta Kovács Zoltánt, az Orbán-kormány korábbi nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárát a Nimród Vadászújság főszerkesztői posztjáról.