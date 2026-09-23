Ruszin-Szendi Romulusz feljelentést tesz több honvédelmi beszerzés és kiadás miatt

feljelentés;beszerzés;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-09-23 08:02:00 CEST

Közölte, dőlnek a csontvázak, és ahogy haladunk előre az időben, egyre több „pimaszságra” derül fény.

Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt a honvédelmi miniszter, miután a tárcánál áttekintett beszerzési eljárásokban több kifogásolt kiadást találtak.

Ruszin-Szendi Romulusz szerda reggeli Facebook-videójában azt mondta, a feltárt esetek további vizsgálatát a nyomozó hatóságokra bízza.

A politikus közölte, hogy az előző honvédelmi miniszter külföldi magánútjainak közvetlen biztosítására több mint 32 millió forintot, 2000 angol fontot és mintegy 5300 eurót költöttek. Két vadászat biztosítása további 30, illetve 12 millió forintba került, és ezekhez a közvetlen védelmet ellátó állomány mellett további 10-12 embert is igénybe vettek. Azt mondta, a számlák megsemmisítésére utasítás érkezett, az összegeket azonban a katonai és nemzetbiztonsági nyilvántartásokból megtalálták.

A tárcavezető egy 12 milliárd forintos, mintegy 30 millió angol font értékű szerződésről is beszélt. Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint egy brit cég pályázat nélkül kapott megbízást többek között haditechnikai alkalmazási szabályzatok elkészítésére, vezetői tréningre és egy angol mintájú egyenruha megtervezésére. Az egyenruhát végül nem rendszeresítették.

A politikus egy nagy értékű bérelt autó ügyét is a kifogásolt tételek közé sorolta. Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, megfigyelők szerint a jármű korábban az előző honvédelmi vezető saját autója lehetett, majd egy cégen keresztül havi 600-800 ezer forintért bérelték számára. A teljes költséget 36 millió forintra tette. „Dőlnek a csontvázak a Honvédelmi Minisztérium szekrényeiben is. Ahogy megyünk sorba és nézzük át a beszerzési eljárásokat, egyre több pimaszságra derül fény” – mondta a miniszter.